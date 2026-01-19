Endesa gana el concurso para suministrar al Consorcio

La Junta General del Consorcio de Abastecimiento de Agua a Fuerteventura (CAAF) aprobó ayer por unanimidad adjudicar a la empresa Endesa Energía S.A. el contrato de suministro eléctrico para sus centros, potabilizadoras y otras instalaciones para este año por valor de 5.333.389,83 euros. También, se acordó adjudicar a la citada compañía de energía el gasto correspondiente a 2027 cuyo valor alcanza 484.853,62 euros.

El nuevo contrato del CAAF se adjudica a través del acuerdo marco para la contratación de suministro de electricidad en alta y baja tensión de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Por tercer año consecutivo, el CAAF continúa reduciendo su gasto económico de energía eléctrica, gracias a un nuevo contrato para el suministro. De esta manera, el Consorcio pasa de pagar más de 17,7 millones de euros en 2023, a 5,8 millones de euros en 2026, «lo que supone un ahorro económico de casi 12 millones de euros, más de un 70%», según señaló la presidenta insular, Lola García. Además, añadió que «es el tercer año consecutivo que se trabaja para reducir le gasto económico de energía del Consorcio».

A juicio de García «desde el Cabildo de Fuerteventura y el CAAF seguimos trabajando para mejorar la gestión del agua y la reducción del coste energético es una muestra de ello, al tiempo que continuamos buscando nuevas fuentes de energías renovables que nos permita tener una entidad autosuficiente».

Por su parte, el consejero insular de Aguas, Adargoma Hernández, apuntó que «este ahorro en energía eléctrica permite seguir centrando el esfuerzo económico en respaldar las obras y actuaciones de mejorar en redes, servicios y la gestión interna del consorcio».

El CAAF, entidad consorciada por el Cabildo y los ayuntamientos, continúa mejorando su nivel de producción en casi 10.000 metros cúbicos al día. En 2022, se produjeron 12.640.986 metros cúbicos, mientras que en 2025 se alcanzó la cifra de 15.954.411 metros cúbicos, «fruto de este trabajo planificado desde el Cabildo de Fuerteventura, junto al CAAF y el Consejo Insular de Aguas».