La Fiscalía reclama al Ayuntamiento de Antigua el expediente de la antena móvil
Los vecinos han manifestado su rechazo a la ubicación de esta infraestructur de telecomunicaciones de 30 metros de altura y cerca de sus viviendas
La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha solicitado al Ayuntamiento de Antigua una copia autenticada, indexada y foliada del expediente de licencia de obras y cualquier otro documento que corresponda a la instalación de la antena de telefonía que se pretende ubicar en la zona del camino de las Piletas por la empresa Tótem y que ha generado el rechazo vecinal a dicha infraestructura al considerar que se pretendía instalar cerca de viviendas.
Esta solicitud, según adelanta el periódico digital Noticias Fuerteventura, está en el contexto de la situación generada con la instalación de una antena de telecomunicaciones en el pueblo de Antigua, donde la presión de los vecinos y una posterior reunión del alcalde, ministros y empresa suspendió la instalación de dicha torreta en la ubicación inicial.
El alcalde de Antigua, Matías Peña, confirmó al citado medio la iniciativa de la Fiscalía y adelantó que todos los trámites y circunstancias que rodearon el asunto de la antena de telefonía móvil se realizaron en la más estricta legalidad y amparados en el Servicio Jurídico del Consistorio, que actuó como mediador entre los vecinos y la empresa instaladora.
«Precisamente este cuidado que tuvimos con el procedimiento despertó muchas críticas entre los vecinos, pero siempre tuvimos claro que nuestra gestión tenía que ser de mediación, impoluta, como así ha sido y quedará claro en el procedimiento», explica Matías Peña.
Los vecinos de Antigua han desarrollado diversas acciones de protestas, desde manifestaciones hasta concentraciones diarias para mostrar su rechazo a la antena.
