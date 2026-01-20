El PP reclama un puesto permanente de la Policía en El Cotillo

El Partido Popular (PP) reclama la creación de un puesto permanente de la Policía Local en la localidad de El Cotillo con el principal objetivo de reforzar la seguridad ciudadana, así como dar respuesta a una demanda histórica de vecinos y comerciantes de la localidad.

Los vecinos han denunciado en reiteradas ocasiones la situación de inseguridad que se ha generado por el importante aumento de población que sufre el citado pueblo.

Los populares señalan que la seguridad debe abordarse «con planificación, recursos adecuados y una presencia policial estable, especialmente en núcleos que han experimentado un notable crecimiento poblacional y turístico».

El portavoz municipal del PP, José Vicente Calero, ha destacado que El Cotillo «ha crecido de forma importante en los últimos años y necesita una presencia policial fija que permita una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia». En este sentido, Calero insistió en que la seguridad «es un elemento clave para la convivencia, la actividad económica y la calidad de vida de los residentes».

El Partido Popular recuerda que El Cotillo es uno de los principales núcleos turísticos del municipio, con una afluencia constante de visitantes durante todo el año. En este contexto, «la presencia permanente de la Policía Local contribuiría no solo a mejorar la seguridad, sino también a la prevención, la atención directa al ciudadano y la imagen del municipio».

La formación conservadora considera que esta dependencia policial permitiría mejorar la coordinación de los servicios, reducir los tiempos de respuesta ante cualquier siniestro e incidencia y «aumentar la sensación de seguridad tanto para los residentes como para quienes visitan la localidad. Es una cuestión de responsabilidad política y de compromiso real con nuestros vecinos», subrayó Calero.

Asimismo, desde el partido se reconoce la labor que realiza la Policía Local de La Oliva, «destacando su profesionalidad y compromiso diario con la seguridad ciudadana, pese a las limitaciones actuales de medios y recursos».

Ante esta situación, los concejales del PP reiteran e instan al grupo de gobierno municipal, que se encuentra formado por Coalición Canaria (CC) y PSOE, a estudiar y poner en marcha, «a la mayor brevedad posible, la creación de este puesto policial de forma permanente en El Cotillo, dotándolo de los medios humanos y materiales necesarios para su correcto funcionamiento».