El barrio de Fabelo acoge el primer concurso de Graffiti
El barrio de Fabelo será escenario el próximo sábado del 1º Gran Concurso de Graffiti, una iniciativa cultural que apuesta por el arte urbano como herramienta de dinamización social y convivencia vecinal. El certamen está impulsado por la Asociación de Vecinos La Rosa del Fabelo y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento capitalino.
El concurso contará con una dotación total de 2.000 euros en premios, repartidos en un primer premio de 1.000 euros, un segundo premio de 500 euros, un tercer premio de 250 euros y cinco menciones artísticas dotadas con 50 euros cada una.
La convocatoria está dirigida a artistas a partir de los 16 años, tanto de forma individual como grupal, y contempla un proceso de selección previa en el que se escogerán 15 participantes titulares y 5 suplentes, de entre un máximo de 20 solicitudes. Para optar a una de las plazas será necesario presentar un dossier artístico.
