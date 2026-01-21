La mejor agarrada, en la butaca

La película La Lucha de Jose Alayón fue preestrenada ayer en Fuerteventura, donde se rodó íntegramente. Los multicines de Caleta de Fuste acogieron con éxito el primer pase público de la cinta en Canarias, tras su recorrido internacional por prestigiosos festivales de cine, en los que ha cosechado distintos reconocimientos y críticas muy destacables.

El preestreno en la Isla contó con la presencia de sus principales protagonistas: Tomasín Padrón, Yazmina Estupiñán e Inés Cano, así como el director de la película, Jose Alayón, su coguionista y productora ejecutiva, Marina Alberti, productores y miembros del equipo, quienes no pudieron mostrar su emoción por el público asistente y ante una que muestra la mirada y la verdad de un deporte profundamente arraigado en la identidad canaria.

Después de su estreno en el Festival de Cine de San Sebastián (sección Nuevos Directores) y su posterior recorrido internacional, La Lucha ha sido reconocida con premios y menciones en festivales de Brasil, Francia e Italia, además de pasar por selecciones oficiales en Grecia, Canadá, Francia y Uruguay, entre otros.

Jose Alayón resaltó la alta expectación que ha levantado la cinta. «Llevo mucho tiempo trabajando en esta película y mientras lo hacía pensaba en cómo iba a recibirla el pueblo de Canarias y Fuerteventura, y ahora estamos aquí con muchas ganas, con nervios, pero también con mucha felicidad», explica el director.

Participaron, además, la consejera de Fuerteventura Film Commission, Nereida Calero, el viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Horacio Umpiérrez, y la directora general de Deportes Autóctonos del Gobierno de Canarias, Lorena Hernández.

La lucha canaria como refugio

El argumento de la película presenta a Miguel (Tomasín Padrón) y su hija Mariana (Yazmina Estupiñán) intentan seguir adelante tras la muerte de su esposa, una pérdida que los dejó a la deriva, siendo el deporte vernáculo de la lucha canaria su refugio, su forma de superar el óbito y su forma de hacerse un lugar en el mundo.

De esta manera, Alayón une en La Lucha dos de sus elementos más recurrentes: la exploración de los vínculos familiares y la reflexión sobre la identidad colectiva.