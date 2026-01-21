El pianista canario Gabriel Ducatenzeiler Kapp actúa en el Auditorio de Antigua dentro del Festival de Música de Canarias

El Auditorio de Antigua, en Fuerteventura, acogerá el sábado 24 de enero de 2026, a partir de las 20:00 horas, el concierto del pianista Gabriel Ducatenzeiler Kapp dentro de la programación oficial del Festival de Música de Canarias. La actuación se enmarca en uno de los principales encuentros culturales del Archipiélago, que cada año acerca a las islas a intérpretes y propuestas de primer nivel.

La presencia de Ducatenzeiler Kapp en este ciclo refuerza la apuesta del festival por dar visibilidad al talento canario con proyección internacional, combinando calidad artística y conexión con el territorio. El Festival de Música de Canarias está promovido por el Gobierno de Canarias y cuenta con una amplia trayectoria en la difusión de la música clásica y contemporánea

Una vocación musical forjada desde la infancia

Gabriel Ducatenzeiler Kapp, nacido en 2002 en Las Palmas de Gran Canaria, creció en el seno de una familia de músicos, un entorno que marcó de forma decisiva su temprana vocación artística. Inició sus estudios de piano en 2007 con la profesora Maica Fontán y, a partir de 2010, continuó su formación con David Crespo, sentando las bases de una trayectoria caracterizada por la constancia y la versatilidad.

Entre 2018 y 2019, amplió sus horizontes musicales asistiendo a cursos de verano centrados en la improvisación jazzística, organizados por el Instituto de Pedagogía Musical de Salamanca y Palencia, una experiencia que contribuyó a enriquecer su lenguaje pianístico.

Formación académica en España y Alemania

Durante el curso 2019–2020, el pianista canario reforzó su formación con clases de piano impartidas por José Luis Castillo Betancor y estudios de teoría musical con el profesor Daniel Roca. En 2021, dio un paso decisivo al ingresar en la Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy” de Leipzig, una de las instituciones musicales más prestigiosas de Alemania

Allí completó en 2025 sus estudios de grado (Bachelor) bajo la tutela del profesor Jacques Ammon, con quien continúa actualmente su programa de máster. De forma paralela, ha recibido formación en música de cámara con Caspar Frantz y Boris Kusnezow, así como clases de acompañamiento vocal en el ámbito del canto clásico con Alexander Schmalcz.

Premios y clases magistrales

A lo largo de su carrera, Ducatenzeiler Kapp ha sido reconocido con diversos galardones. En 2014 obtuvo el primer premio nacional del concurso Jugend Musiziert, distinción que repitió en 2016, año en el que también logró un tercer premio en la final nacional alemana en la categoría de piano a cuatro manos. Más recientemente, en 2024, fue distinguido con el Premio de Música María Orán, uno de los reconocimientos relevantes en el panorama musical canario.

Su formación se ha visto complementada por clases magistrales con intérpretes de prestigio internacional como Sabine Sauer, Juan Pérez Floristán, Matthias Kirschnereit, David Selig, Are Sandbakken y la pianista Elisabeth Leonskaja, referente del piano europeo contemporáneo.

Trayectoria concertística y compromiso social

El pianista desarrolla una activa carrera como concertista. En febrero de 2022 ofreció un recital de piano solo en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ese mismo año participó en la interpretación de Ein deutsches Requiem de Johannes Brahms, en versión para piano a cuatro manos, junto al Coro Oratorio de Leipzig, bajo la dirección de Thomas Stadler.

Ha actuado en ciudades como Leipzig, Dresden, Madrid, Potsdam, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, consolidando una trayectoria internacional en crecimiento. Desde noviembre de 2023 es becario de la fundación Yehudi Menuhin Live Music Now Leipzig, lo que le permite llevar la música a residencias de mayores y centros de salud mental, reforzando su compromiso con una música al servicio de la comunidad.

Las entradas para el concierto en Fuerteventura, al precio de 20 euros, se pueden comprar en este enlace.