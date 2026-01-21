La Policía Nacional detiene en Fuerteventura a un hombre por obligar a una mujer con discapacidad a prostituirse

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Puerto del Rosario, en la isla de Fuerteventura, a un hombre como presunto autor de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La actuación policial permitió poner fin de forma inmediata a una situación de explotación y activar los protocolos de protección a la víctima.

La investigación se inició el 5 de enero, tras la denuncia presentada por la propia afectada, una mujer española que relató haber sido captada mediante engaño a través de una falsa oferta de empleo. Según su testimonio, el supuesto trabajo le fue ofrecido para desplazarse a Fuerteventura, donde finalmente se produjo la situación de abuso.

Engaño, control y ausencia de libertad

Una vez en la isla, la víctima fue trasladada a un domicilio situado en la capital majorera. Allí, presuntamente, fue obligada a ejercer la prostitución, sin libertad de movimientos y sin control alguno sobre los beneficios económicos que se generaban. La investigación apunta a que el detenido ejercía un control coercitivo e intimidatorio, limitando su autonomía y aprovechándose de su situación personal.

Los agentes constataron además que la mujer se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad, ya que tiene reconocida una discapacidad del 57%, circunstancia que habría sido utilizada por el investigado para someterla y mantener la explotación.

Anuncios en portales web y actuación policial

Parte de la explotación sexual se habría llevado a cabo mediante la publicación de anuncios en portales web de contactos, que, según la investigación, eran gestionados directamente por el presunto autor de los hechos. Este elemento fue clave para documentar la actividad ilícita y reforzar las diligencias policiales.

Gracias a la intervención de la Policía Nacional, se logró cesar de inmediato la explotación y garantizar la protección integral de la víctima, que fue atendida conforme a los protocolos establecidos para estos casos.

El detenido fue arrestado el 14 de enero en Puerto del Rosario y, tras finalizar las diligencias correspondientes, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.