Una mujer con discapacidad y una asociación, premios + Capaces

Fuerteventura fue protagonista en la Gala +Capaces Canarias: discapacidad y talento, que organiza el Gobierno de Canarias, donde la Asociación de Personas con Discapacidad Visual y Auditiva (Adivia) y Valentina Morán, trabajadora de la asociación de Discapacitados de Fuerteventura (Adisfuer), fueron distinguidos, a propuesta del Cabildo majorero.

Los galardones, que concede la Dirección General de Discapacidad de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno canario, se entregaron este miércoles en Gran Canaria, contando con la presencia del consejero insular de Acción Social, Víctor Alonso.

Tanto la presidenta del Cabildo insular, Lola García, como Víctor Alonso, felicitan a los premiados majoreros que son reconocidos como referentes en este ámbito, distinguiendo su aportación y trabajo en favor de los derechos de las personas de Fuerteventura.

La cita busca distinguir y visibilizar la aportación de personas con discapacidad y de las entidades que trabajan en favor de una sociedad más inclusiva. En el caso majorero, el premio colectivo fue para la asociación Adivia, por su extensa trayectoria trabajando por mejorar el entorno y la calidad de vida de las personas.

Esta asociación fue fundada en 2015 por el recordado José Gómez, cuya iniciativa nació de la necesidad de mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de las personas con diversidad funcional en Fuerteventura. Desde entonces, ha impulsado proyectos pionero.

La familia de este colectivo se ha ido incrementando en los últimos años, convirtiéndose en todo un referente en materia de discapacidad y accesibilidad. El galardón fue recogido por su presidenta, Alicia Roger.

Por su parte, Valentina Morán Rodríguez, de 60 años y con una discapacidad reconocida del 33%, recibió el premio individual como trabajadora ligada a la Asociación de Discapacitados de Fuerteventura (Adisfuer) desde muy joven, en concreto desde los 16 años.

Valentina comenzó su labor en la citada asociación en el año 2009, en el Centro de Recuperación y Conservación de Tortugas Marinas de Morro Jable, conocida popularmente como Guardería de Tortugas, donde cuidaba y alimentaba a las tortugas boba que eran rescatadas del mar y permanecían en el centro hasta su total recuperación y antes de ser devueltas a su hábitat natural o bien las que nacieron en la playa de Cofete.

Posteriormente, Valentina Morán ejerció como encargada de una brigada de limpieza y hoy en día es auxiliar de información de la mencionada asociación.