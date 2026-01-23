Un plan de empleo rehabilitará el patrimonio histórico de Fuerteventura

Viviendas de tipología tradicional, hornos de cal o antiguas escuelas rurales, corrales de piedra, taros o aljibes, son algunos de los elementos del patrimonio majorero que se rehabilitarán a través de un programa de empleo.

El Cabildo de Fuerteventura recibió ayer en el salón de actos de la Casa Palacio a los 17 participantes del plan de empleo “Memoria Viva 2025”, una iniciativa de la Consejería de Fomento del Empleo destinada a conservar y rehabilitar los espacios patrimoniales de la isla, fomentando el empleo local.

La presidenta insular, Lola García, explicó que el proyecto tiene un coste de 472.007,63 euros, cofinanciado entre el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias a través del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN).

García puso en valor un plan de empleo «que se dirige a conservar los espacios patrimoniales majoreros, uno de nuestros grandes tesoros». Asimismo, añadió que «Fuerteventura cuenta, actualmente, con más de 5.500 personas desempleadas, por lo que es importante seguir fomentando este tipo de iniciativas para seguir descendiendo esa cifra y seguir mejorando la inserción laboral».

Por su parte, la consejera insular de Fomento del Empleo, Nuria Cabrera, destacó el compromiso de la Corporación insular «por impulsar políticas activas de empleo en Fuerteventura, en este caso con un programa para la conservación de nuestro patrimonio en espacios pertenecientes en la red de centro de Museos de Fuerteventura, gracias a la coordinación con esta área insular».

De esta manera, los trabajos de acondicionamiento y rehabilitación se han llevado ya a espacios como Faro del Tostón, Cueva del Llano, el Faro de la Entallada, las Casas de Felipito el Feo, La Atalayita, el Molino de Villaverde y el Complejo Cultural Patrimonial de La Ampuyenta.

Además, apuntó, Cabrera «a través de convenios con los ayuntamientos vamos a actuar en el patrimonio histórico de los diferentes municipios como casas tradicionales, hornos de cal históricos, antiguas escuelas, etc.».

Entre las acciones se incluyen labores de embellecimiento de fachadas, limpieza, consolidación de estructuras o mejoras de señalización y accesibilidad.

En el acto estuvieron presentes, además, el consejero de Museos de Fuerteventura, Rayco León, y las concejalas de Empleo del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Érica González, y de Pájara, Lucía Darriba.