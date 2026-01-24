NeuroMajo, valores y superación

El Cabildo de Fuerteventura rindió anoche homenaje al compromiso, la dedicación y los valores demostrados por las cerca de 300 personas mayores de la Isla que participaron en Neuromajo 2025, en una gala celebrada en el Palacio de Formación y Congresos.

La iniciativa forma parte del programa Neuromajo 2025, consolidado ya como una herramienta clave para promover el envejecimiento activo y saludable mediante la actividad física, el aprendizaje continuo y la participación social. Este proyecto se ha convertido en un referente insular de inclusión y bienestar.

El evento volvió a poner de relieve la importancia de seguir impulsando iniciativas que fomenten la participación, la convivencia y la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y participantes del programa.

Durante la gala, los fundadores de las Neurolimpiadas, Óscar Morales y Besay Rodríguez, dieron a conocer las fechas de la temporada 2026. Asimismo, recibieron un reconocimiento los entrenadores y entrenadoras implicados en esta edición.

Durante el evento, los mayores disfrutaron, además, de una velada con actuaciones musicales a cargo de la compañía Ariadna Simó y mucho humor con los personajes Panchita y Servando del programa de televisión En Otra Clave.

Antonia Quesada, de Tuineje, recibiendo su premio. / La Provincia

La presidenta Lola García indicó que «este evento celebra la dedicación y, sobre todo, el espíritu de nuestros mayores en la temporada Neurolímpica, en la que Fuerteventura, una vez más, ha dejado huella, demostrando que el espíritu majorero no tiene límites».

Por su parte, el consejero insular de Acción Social, Víctor Alonso, apuntó que «hoy celebramos mentes, caminos y valentía. La gala Neuromajo está para reconocer el esfuerzo diario y superación y la inspiración que nos sostiene como isla ejemplar». Además, agradeció a Padilla Supermercado el apoyo.

Premiados

Los premiados fueron: Domingo Paula (Compañerismo), Fefita Navarro (Buen Rollo), Amelia Sánchez (Inspiración), Roberto Benítez (Esfuerzo), Herminio González (Superación), Antonia Quesada (Evolución) y Padilla Supermercado Spar (Compromiso).