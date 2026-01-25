El CEIP La Lajita acoge una nueva edición de Educar en Familia
El psicólogo David Hernández es el responsable de impartir dos ponencias
El Ayuntamiento de Pájara, a través de la Concejalía de Asuntos Sociales, dirigida por Kathaisa Rodríguez, y en colaboración con el Gobierno de Canarias, acoge una nueva edición del programa formativo Educar en Familia. La iniciativa se llevará a cabo en el CEIP La Lajita desde hoy y el próximo 2 de febrero.
El objetivo de este programa, dirigido a madres, padres, tutores y público en general, es ofrecer a los participantes estrategias y conocimientos que les permitan responder a las necesidades educativas de la infancia y la adolescencia.
El programa se desarrollará con diferentes ponencias a cargo del psicólogo David Hernández. La primera de las charlas, titulada Educar con firmeza y cariño, tendrá lugar hoy. Bajo el título Escuchar, comprender, guiar..., la siguiente acción formativa será el 2 de febrero.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere una persona atropellada en la Avenida Marítima
- Fallece la joven luchadora Divine Lifis, del Unión Gáldar Grupo Ybarra
- La Guardia Civil empieza a vigilar los maleteros de los canarios en busca de este objeto prohibido: multas entre 600 y 30.000 euros
- El partido UD Las Palmas–Córdoba CF se podrá ver gratis en toda España: fecha, horario y dónde verlo por TV y móvil
- El fiscal avanza que hay audios de los acusados sobre el soborno al general
- Bajan las temperaturas este sábado en Canarias con riesgo de heladas en cumbres y rachas de viento muy fuertes
- La fuga de la constructora deja a medias 18 viviendas públicas en El Secuestro de Teror
- La humedad nos come': Las lluvias agravan la situación de unas viviendas en La Isleta a la espera de su reforma