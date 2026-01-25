El CEIP La Lajita acoge una nueva edición de Educar en Familia

El Ayuntamiento de Pájara, a través de la Concejalía de Asuntos Sociales, dirigida por Kathaisa Rodríguez, y en colaboración con el Gobierno de Canarias, acoge una nueva edición del programa formativo Educar en Familia. La iniciativa se llevará a cabo en el CEIP La Lajita desde hoy y el próximo 2 de febrero.

El objetivo de este programa, dirigido a madres, padres, tutores y público en general, es ofrecer a los participantes estrategias y conocimientos que les permitan responder a las necesidades educativas de la infancia y la adolescencia.

Noticias relacionadas

El programa se desarrollará con diferentes ponencias a cargo del psicólogo David Hernández. La primera de las charlas, titulada Educar con firmeza y cariño, tendrá lugar hoy. Bajo el título Escuchar, comprender, guiar..., la siguiente acción formativa será el 2 de febrero.