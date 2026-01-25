Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Candidatos Reina y Drag del CarnavalAguas curativas en GCSicarios en GCUD Las Palmas
instagramlinkedin

El CEIP La Lajita acoge una nueva edición de Educar en Familia

El psicólogo David Hernández es el responsable de impartir dos ponencias

CEIP La Lajita

CEIP La Lajita / La Provincia

M. R. P.

El Ayuntamiento de Pájara, a través de la Concejalía de Asuntos Sociales, dirigida por Kathaisa Rodríguez, y en colaboración con el Gobierno de Canarias, acoge una nueva edición del programa formativo Educar en Familia. La iniciativa se llevará a cabo en el CEIP La Lajita desde hoy y el próximo 2 de febrero.

El objetivo de este programa, dirigido a madres, padres, tutores y público en general, es ofrecer a los participantes estrategias y conocimientos que les permitan responder a las necesidades educativas de la infancia y la adolescencia.

Noticias relacionadas

El programa se desarrollará con diferentes ponencias a cargo del psicólogo David Hernández. La primera de las charlas, titulada Educar con firmeza y cariño, tendrá lugar hoy. Bajo el título Escuchar, comprender, guiar..., la siguiente acción formativa será el 2 de febrero.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents