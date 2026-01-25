Impulso al atractivo turístico desde la cultura y la tradición de Antigua

El municipio de Antigua apuesta por combinar la tradición, la cultura y su entorno natural como uno de los principales atractivos no sólo para los visitantes sino para la población insular.

Antigua se presentó en la recién finalizada feria Fitur «como municipio que combina la millonaria inversión en la localidad turística con la defensa de la tradición y costumbres de su entorno rural», reconoce el alcalde, Matías Peña.

El regidor considera necesario «una defensa de nuestra cultura e identidad ante el desarrollo turístico, que se confirma en la reinversión en embellecimiento y mejoras de infraestructuras públicas con beneficios directos del sector privado turístico como los 4,5 millones de euros ingresados sólo en el ejercicio 2025, por licencias de obra impulsadas gracias al II Plan de Modernización Turística cuya aprobación logró el Ayuntamiento de Antigua».

Y en otro sentido, asegura el alcalde Peña «impulsando la colaboración de las entidades turísticas, hoteles, establecimientos y empresas en la organización de eventos públicos, o por ejemplo, incluir en su oferta el producto local y de excelencia que se elabora en el municipio, la promoción de citas destacadas para visitar como la Feria Insular de Artesanía o Feaga, o próximamente el Carnaval y por supuesto impulsar la creación de empleo o puestos de trabajo en el municipio».

Por su parte, la concejala de Turismo, Kristina Rodewig, entiende que hay que «desarrollar modernizando condiciones y oferta turística, mejorando también el perfil de turista que nos visita, a su vez, que suponga una reinversión para todos los pueblos del municipio y mejoras en las condiciones de vida o laborales de los residentes». Tanto García como Rodewig valoran los registros turísticos del municipio, que arrojan «espectaculares datos de ocupación, más del 90%». Son datos que el municipio mantiene desde hace dos años. De forma paralela, Antigua ha sido objeto de una inversión millonaria en mejoras y modernización turística, que se traduce en una oferta diversificada que ofrece excelencia en la calidad de sus servicios.

Transformación digital

En otro orden de noticias del municipio, la empresa mixta Aguas de Antigua, que gestiona el Ayuntamiento como socio mayoritario junto a la empresa Canaragua como socio tecnológico, consolida su modelo de gestión eficiente destacando como referente Smart Water en Canarias, tras alcanzar el 99% de la implantación de telelectura inteligente en su parque de contadores de agua.

«Según los últimos datos registrados al inicio de este año 2026, la entidad se encuentra a un paso de alcanzar la totalidad de contadores con telelectura inteligente, un resultado que supera con creces los objetivos originales fijados en su plan estratégico», afirma el alcalde y presidente de Aguas de Antigua, Matías Peña. Además, añade que «esta transformación digital tiene un impacto directo en beneficio de los residentes de las zonas turísticas de Caleta de Fuste y Costa de Antigua, ya que la digitalización de las más de 3.600 unidades de medición permite un control exhaustivo del recurso».