Las princesas se rebelan en Fuerteventura con la comedia musical No me toques el cuento
El Auditorio Insular acoge este 31 de enero una obra que desmonta los cuentos de hadas desde una perspectiva gamberra y feminista
Los cuentos de hadas han moldeado generaciones enteras con historias de amor, belleza, obediencia y finales perfectos. Pero ¿qué sucede cuando el telón cae y se apagan los focos del “felices para siempre”? La obra No me toques el cuento se atreve a romper con esos relatos idealizados y lo hace con una propuesta teatral irreverente, cómica y profundamente crítica que se presenta en el Auditorio Insular de Fuerteventura, el próximo 31 de enero a las 20:30 horas.
Por solo 5 euros, el público podrá disfrutar de una comedia musical que va más allá del entretenimiento: cuestiona los estereotipos femeninos perpetuados durante décadas y ofrece una mirada fresca y necesaria sobre las figuras de Blancanieves, Cenicienta, Bella y Aurora.
Lejos de los vestidos de gala, los castillos de ensueño y los príncipes encantadores, las protagonistas de esta historia se encuentran para hablar de lo que no se cuenta: los traumas, las frustraciones y las expectativas irreales que se impusieron sobre ellas. “Estamos hartas de nuestra condición de princesas” es el grito que da pie a una conversación que combina risa, reflexión y mucha música.
La puesta en escena rompe la cuarta pared, invitando al público a formar parte activa de una historia donde las protagonistas se despojan del molde de perfección y muestran su lado más humano, contradictorio y real.
La obra está escrita y dirigida por Olivia Lara, una creadora que apuesta por el teatro como herramienta de transformación social. Con un estilo directo, divertido y reivindicativo, Lara se vale del humor para desmontar los mitos que han acompañado a las princesas desde la infancia de millones de personas.
- Muere una persona atropellada en la Avenida Marítima
- La Guardia Civil empieza a vigilar los maleteros de los canarios en busca de este objeto prohibido: multas entre 600 y 30.000 euros
- Fallece la joven luchadora Divine Lifis, del Unión Gáldar Grupo Ybarra
- Coque Malla, músico y actor: «Para mi sorpresa, el mayor reto de 'La ópera de los tres centavos' fue la parte vocal»
- El origen grancanario de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos
- Así es la cafetería de moda en el norte de Gran Canaria: un lugar ideal para brunch y meriendas
- Un crimen de cuatro sicarios a demanda (y error) desde Colombia a Telde
- Adiós a los obstáculos para los peatones en Telde: el municipio elimina todas las barreras arquitectónicas de los barrios