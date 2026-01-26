Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las princesas se rebelan en Fuerteventura con la comedia musical No me toques el cuento

El Auditorio Insular acoge este 31 de enero una obra que desmonta los cuentos de hadas desde una perspectiva gamberra y feminista

No me toques el cuento

No me toques el cuento

Bruno Betancor

Puerto del Rosario

Los cuentos de hadas han moldeado generaciones enteras con historias de amor, belleza, obediencia y finales perfectos. Pero ¿qué sucede cuando el telón cae y se apagan los focos del “felices para siempre”? La obra No me toques el cuento se atreve a romper con esos relatos idealizados y lo hace con una propuesta teatral irreverente, cómica y profundamente crítica que se presenta en el Auditorio Insular de Fuerteventura, el próximo 31 de enero a las 20:30 horas.

Por solo 5 euros, el público podrá disfrutar de una comedia musical que va más allá del entretenimiento: cuestiona los estereotipos femeninos perpetuados durante décadas y ofrece una mirada fresca y necesaria sobre las figuras de Blancanieves, Cenicienta, Bella y Aurora.

Lejos de los vestidos de gala, los castillos de ensueño y los príncipes encantadores, las protagonistas de esta historia se encuentran para hablar de lo que no se cuenta: los traumas, las frustraciones y las expectativas irreales que se impusieron sobre ellas. “Estamos hartas de nuestra condición de princesas” es el grito que da pie a una conversación que combina risa, reflexión y mucha música.

La puesta en escena rompe la cuarta pared, invitando al público a formar parte activa de una historia donde las protagonistas se despojan del molde de perfección y muestran su lado más humano, contradictorio y real.

La obra está escrita y dirigida por Olivia Lara, una creadora que apuesta por el teatro como herramienta de transformación social. Con un estilo directo, divertido y reivindicativo, Lara se vale del humor para desmontar los mitos que han acompañado a las princesas desde la infancia de millones de personas.

