Las princesas se rebelan en Fuerteventura con la comedia musical No me toques el cuento

Los cuentos de hadas han moldeado generaciones enteras con historias de amor, belleza, obediencia y finales perfectos. Pero ¿qué sucede cuando el telón cae y se apagan los focos del “felices para siempre”? La obra No me toques el cuento se atreve a romper con esos relatos idealizados y lo hace con una propuesta teatral irreverente, cómica y profundamente crítica que se presenta en el Auditorio Insular de Fuerteventura, el próximo 31 de enero a las 20:30 horas.

Por solo 5 euros, el público podrá disfrutar de una comedia musical que va más allá del entretenimiento: cuestiona los estereotipos femeninos perpetuados durante décadas y ofrece una mirada fresca y necesaria sobre las figuras de Blancanieves, Cenicienta, Bella y Aurora.

Lejos de los vestidos de gala, los castillos de ensueño y los príncipes encantadores, las protagonistas de esta historia se encuentran para hablar de lo que no se cuenta: los traumas, las frustraciones y las expectativas irreales que se impusieron sobre ellas. “Estamos hartas de nuestra condición de princesas” es el grito que da pie a una conversación que combina risa, reflexión y mucha música.

La puesta en escena rompe la cuarta pared, invitando al público a formar parte activa de una historia donde las protagonistas se despojan del molde de perfección y muestran su lado más humano, contradictorio y real.

La obra está escrita y dirigida por Olivia Lara, una creadora que apuesta por el teatro como herramienta de transformación social. Con un estilo directo, divertido y reivindicativo, Lara se vale del humor para desmontar los mitos que han acompañado a las princesas desde la infancia de millones de personas.