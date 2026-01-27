Estampitas de puntales

Fuerteventura hace historia en la lucha canaria con el lanzamiento de la primera colección de cromos dedicada a este deporte en todo el Archipiélago. El Cabildo insular, junto a la Federación de Lucha Canaria, impulsa una iniciativa que reúne a luchadores y luchadoras de todas las categorías y clubes majoreros

Pedro Hernández, Kiren González, Miguel Hernández ‘el Majorero’, Tomasín Padrón, Nayra Simón, Valentín Torres o Daida Tejera son algunos de los luchadores y luchadoras que compiten en Fuerteventura y que serán protagonistas junto al resto de bregadores de la primera colección de cromos de lucha canaria del Archipiélago.

La lucha canaria suma desde ayer un nuevo elemento para reforzar su arraigo no solamente en Fuerteventura, sino en Canarias con la puesta en escena de los álbumes dedicados al deporte vernáculo en las Islas. El Cabildo majorero, en colaboración con la Federación insular de Lucha Canaria, presentó el citado proyecto pionero con el objetivo de financiar a los clubes. El actor y cómico Matías Alonso ejerce como padrino de esta pionera iniciativa.

La colección reúne a luchadores y luchadoras de la actual temporada 2025/2026, abarcando todas las categorías y representando a los seis clubes majoreros. Los álbumes ya están siendo distribuidos entre los clubes, que podrán utilizarlos como herramienta de autofinanciación y promoción.

La presidenta del Cabildo majorero, Lola García, señaló que el proyecto «busca difundir los valores de esfuerzo, compañerismo y afición e identidad que representa este deporte».

Estampita del juvenil Enrique Pérez, del CL Unión Antigua. | LP / DLP

Además, García agradeció la participación de los clubes de lucha y de la Federación insular. «Tenemos la mejor liga de Canarias y lo demostramos cada año en los terreros, con una afición que responde y respalda a nuestros luchadores y luchadoras».

Por su parte, el consejero insular de Deportes, Luis González, puso en valor una colección que es la primera de toda Canarias, que recoge luchadores y luchadoras de todas las categorías. «Un proyecto que fomenta el respeto entre niños, niñas, familias y clubes».

Los álbumes de los integrantes de los equipos de lucha canaria de la Isla incluirán promoción del programa del Cabildo majorero de difusión de los juegos y deportes tradicionales No Olvides Lo Nuestro, «con el objetivo de seguir contribuyendo a su difusión y promover el relevo generacional».

El CEO de Cromos Base, Jesús Alonso, explicó que «esta es la colección más especial que hemos elaborado en toda nuestra historia con un componente muy especial: que lo compartan niños y niñas tan pequeñitos con puntales A».

El presidente de la Federación insular, Martín Cano, felicitó a todas las personas implicadas por la labor realizada, mientras que el cómico Matías Alonso dijo estar encantado de presentarlo en una isla cuna de grandes luchadores.