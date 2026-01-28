Tuineje
Candi Umpiérrez renuncia a la Alcaldía de Tuineje, pero sigue el pacto
La motivación que la ha llevado a adoptar esta decisión responde a razones de carácter personal
La alcaldesa de Tuineje, Candi Umpiérrez, anunció anoche al Consejo Político Local de Asamblea Majorera-Coalición Canaria, su decisión de concluir su etapa al frente del Ayuntamiento de Tuineje, poniendo fin a su mandato en el gobierno municipal. Según informó Umpiérrez a sus compañeros de partido, la motivación que la ha llevado a adoptar esta decisión responde a razones de carácter personal. Los nacionalistas han confirmado la continuidad del pacto de gobierno con el PSOE.
