Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Desahucio MargaritaBorrasca JosephCuerpo sin vida LanzaroteDimisión Inmaculada MedinaUD Las PalmasNoe
instagramlinkedin

Tuineje

Candi Umpiérrez renuncia a la Alcaldía de Tuineje, pero sigue el pacto

La motivación que la ha llevado a adoptar esta decisión responde a razones de carácter personal

Candelaria Umpiérrez, en su toma de posesión. | LP / DLP

Candelaria Umpiérrez, en su toma de posesión. | LP / DLP

La alcaldesa de Tuineje, Candi Umpiérrez, anunció anoche al Consejo Político Local de Asamblea Majorera-Coalición Canaria, su decisión de concluir su etapa al frente del Ayuntamiento de Tuineje, poniendo fin a su mandato en el gobierno municipal. Según informó Umpiérrez a sus compañeros de partido, la motivación que la ha llevado a adoptar esta decisión responde a razones de carácter personal. Los nacionalistas han confirmado la continuidad del pacto de gobierno con el PSOE.

TEMAS

Tracking Pixel Contents