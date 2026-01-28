David Herrera sustituirá a Candi Umpiérrez en la alcaldía de Tuineje

Tras el anuncio de la alcaldesa de Tuineje, Candelaria Umpiérrez, de concluir su etapa como alcaldesa de Tuineje, el sustituto será el número dos en la lista de Coalición Canaria (CC), David Herrera Ginory (Gran Tarajal, 1985), que actualmente ocupa las áreas de Festejos, Juventud, Educación, Infancia y Seguridad y Emergencias. Desde que Umpiérrez registre su decisión en el Consistorio se procederá a la convocatoria del pleno extraordinario para elegir al sucesor.

Sin embargo, donde se encuentra la duda es en la persona que reciba el acta de Candelaria Umpiérrez por parte de la Junta Electoral. La siguiente en la lista nacionalista es María Soledad Cabrera, actual Jueza de Paz del municipio, que al parecer tuvo que renunciar como candidata política para acceder al citado cargo judicial. Su renuncia le abre paso a Guaci Sosa, una joven comprometida con su municipio y sus vecinos.

David Herrera es uno de los líderes de las Juventudes de CC, dado que siempre ha estado vinculado a esta formación. El pasado mes de octubre fue el encargado de leer el manifiesto nacionalista con motivo del 61º aniversario de la bandera nacional canaria. Además, en 2021 fue nombrado cargo de confianza en el Cabildo de Fuerteventura.

Herrera tiene vena artística, no en vano ha ganado varios concursos de Maxoarte Joven en la categoría de diseño gráfico, al margen de ser murguero y diseñador de trajes de candidatas al Carnaval, pasiones que aparcó tras acceder al cargo de concejal.

Desde CC se apunta que Umpiérrez inició su andadura como alcaldesa al frente de una Corporación que adolecía de estabilidad, «con unas cuentas municipales que presentaban serias dificultades financieras, que no contaba con una Relación de Puestos de Trabajo consolidada ni con un solo paso dado para un Plan General». Además, envían «un mensaje de tranquilidad a los vecinos y vecinas, confirmando que el pacto con los socios de gobierno se mantiene y que existe un equipo sólido y capacitado para continuar al frente del Consistorio».