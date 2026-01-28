El PSOE pide que se convoque la Mesa de Seguimiento del Pacto en Tuineje

Los socialistas, socios de gobierno de CC en el Ayuntamiento de Tuineje, han expresado su máximo respeto a la decisión personal adoptada por la alcaldesa Candelaria Umpiérrez, al tiempo que reconocen públicamente su labor al frente del Ayuntamiento «durante una etapa especialmente compleja para la gestión municipal».

El secretario general del PSOE en Tuineje, Miguel Andújar, señala que «es importante contextualizar esta decisión no solo desde una dimensión personal, sino también desde la enorme dificultad que supone gobernar un ayuntamiento como el de Tuineje, lastrado por problemas estructurales heredados de legislaturas anteriores». Además, agrega que «dirigir este Ayuntamiento en estas circunstancias no es una tarea sencilla. El desgaste personal es considerable, la presión constante y la exigencia diaria acaban pasando factura, afectando incluso a la salud.

A juicio de Andújar, durante el tiempo compartido en el gobierno municipal en el Ayuntamiento de Tuineje « nuestro pacto ha funcionado siempre desde el respeto mutuo, el diálogo y la responsabilidad institucional».

Desde el PSOE de Tuineje han solicitado la convocatoria de la mesa de seguimiento del pacto, «con el objetivo de analizar la situación, garantizar la estabilidad institucional y abordar esta nueva etapa desde el consenso y la responsabilidad que merece el municipio de Tuineje».