Pymes y autónomos tendrán un espacio para potenciar sus negocios

Fuerteventura impulsa su primer Coworking Sostenible y Digital 4.0 con el apoyo de la Fundación Incyde. La Cámara de Comercio insular y la citada Fundación han suscrito un convenio de colaboración para fortalecer el ecosistema empresarial de la Isla mediante el mencionado proyecto. Este espacio innovador brindará a pymes y autónomos un entorno equipado y colaborativo para potenciar sus actividades y contribuir al desarrollo económico local.

El presidente de la Cámara de Comercio de Fuerteventura y el director general de la Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio españolas, Juan Jesús Rodríguez Marichal y Javier Collado, respectivamente, junto con la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, el alcalde del Ayuntamiento de Puerto del Rosario y el director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (Aciisi), presentaron ayer el proyecto y comienzo de obra del Coworking Sostenible y Digital Vivero 4.0 Fuerteventura, una iniciativa cofinanciada en un 85 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), destinada a reforzar el emprendimiento, la innovación y la transformación digital del tejido empresarial insular. El citado espacio se concibe como un vivero de empresas y hub de innovación, orientado a emprendedores, pymes y startups, que ofrecerá más de 1.000 metros cuadrados de instalaciones modernas, más de 50 espacios de trabajo, zonas de coworking, salas de reuniones, espacios colaborativos y un completo programa de servicios de acompañamiento empresarial, mentoría y digitalización. El espacio está ubicado en la céntrica calle León y Castillo, de la capital majorera.

Rodríguez Marichal destacó en su intervención que esta infraestructura permitirá a los autónomos y empresas locales desarrollar sus actividades con múltiples servicios que faciliten sus proyectos y relaciones comerciales.

La iniciativa del vivero empresarial está cofinanciada en un 85 por ciento por el programa europeo del Feder

Por su parte, la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, subrayó la importancia de esta colaboración para impulsar el crecimiento económico insular, reiterando el compromiso del Cabildo con iniciativas que fomenten el desarrollo empresarial y la creación de empleo.

Por último, el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, resaltó en la presentación la importancia de que este tipo de infraestructuras estratégicas se implanten en la capital insular, señalando que «este espacio supone una oportunidad real para que el talento local tenga un espacio donde crecer, innovar y consolidar proyectos sin salir de la Isla». n