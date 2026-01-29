Los vecinos de Antigua se movilizan por un Servicio de Urgencias

La muerte súbita de su hijo de 13 años, la tardanza de la ambulancia para atenderlo y la ausencia de un Servicio de Urgencias en el Centro de Salud de Antigua generó que Diana Sprenger, vecina del pueblo, lanzara una campaña de recogida de firmas para reclamar un Servicio de Urgencias 24 horas y un vehículo de emergencias en el citado centro sanitario. Logró recoger a través de la plataforma Change.org y en los distintos establecimientos públicos 5.098 firmas que presentó en el Registro del Ayuntamiento de Antigua dirigidas al Gobierno de Canarias, Servicio Canario de Salud (SCS) y al alcalde del municipio.

En el escrito de solicitud se refleja que las miles de firmas recogida entre la población afectada, «refleja de manera clara y objetiva la preocupación real y generalizada ante la ausencia de atención sanitaria urgente durante el horario nocturno y fines de semana».

Antigua tiene cerca de 14.000 habitantes y el Centro de Salud atiende a unos 6.000 usuarios de los municipios de Antigua y Betancuria, que además son los únicos municipios de la isla que no cuentan con ningún servicio de urgencias sanitarias.

Diana Sprenger recoge en su escrito dirigidos a las autoridades sanitarias que en el Centro de Salud de Antigua existen actualmente 4 médicos de cabecera en distintos turnos, una pediatra y su correspondiente personal de enfermería. «No obstante, debido a la falta inicial de médicos o a cambios laborales, muchos vecinos han optado por atención privada o por el Centro de Salud de Puerto del Rosario». Además, considera que el número de tarjetas sanitarias no puede ser un criterio para la implantación de urgencias. «No puede ser el único parámetro aplicable en una isla como Fuerteventura, por sus características territoriales y de dispersión poblacional».

Sprenger insiste en que la isla presenta una realidad particular: gran extensión, falta de autopistas, población dispersa y distancias elevadas entre centros sanitarios. «Es especialmente preocupante que entre Puerto del Rosario y Gran Tarajal no exista ningún servicio de urgencias, lo que deja una distancia de 47 km sin cobertura en caso de emergencia».

Tragedia

Diana narra la tragedia de su hijo, fallecido el 26 de mayo de 2025. Fue encontrado en parada cardiorrespiratoria en su domicilio en Antigua por su hermano. Se inició la reanimación y se llamó al 112. En un primer momento, no envió la ambulancia al no localizar la dirección exacta, y las llamadas se cortaron varias veces. Ante la tardanza del servicio de emergencias, se llamó al Centro de Salud de Antigua reclamando un médico. El facultativo de turno tuvo que realizar gestiones burocráticas para poder salir del centro, siendo trasladado en un coche de la Policía Local. Tras su llegada al domicilio, poco antes que la ambulancia básica, que tardó más de 25 minutos y la avanzada llegó 45 minutos después del inicio de la emergencia, realizaron maniobras de reanimación, sin éxito.

Noticias relacionadas

«Quiero aclarar que mi hijo no falleció por la tardanza de la ambulancia, sino por una muerte súbita por fallo cardiaco, cuya causa aún no ha sido determinada», apunta Diana Sprenger.