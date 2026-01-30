Fuerteventura impulsa más de 53 millones en vivienda pública con nuevas VPO y rehabilitación de edificios

El Cabildo de Fuerteventura ha reforzado su estrategia insular de vivienda con una inversión global superior a los 53 millones de euros, destinada a ampliar la oferta de Vivienda de Protección Oficial (VPO), mejorar el parque residencial existente y recuperar edificios en desuso para fines habitacionales. Se trata de una actuación coordinada entre distintas administraciones que busca dar respuesta a uno de los principales retos sociales de la isla: el acceso a una vivienda digna y asequible.

Esta inversión es el resultado del trabajo conjunto entre la Corporación insular, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos majoreros, en un contexto marcado por la presión del mercado inmobiliario y el encarecimiento de los precios de alquiler y compra.

Tres líneas estratégicas para abordar el problema de la vivienda

La política de vivienda del Cabildo se articula en tres ejes complementarios. Por un lado, la construcción de nuevas viviendas protegidas; por otro, la rehabilitación de entornos residenciales ya existentes; y, finalmente, la recuperación de cascarones y edificios abandonados para reincorporarlos al uso residencial.

Según explicó la presidenta del Cabildo, Lola García, se trata de una inversión “histórica” que responde a una visión amplia del problema. “No se trata solo de construir más viviendas, sino de utilizar todas las herramientas disponibles para garantizar el derecho a una vivienda digna”, señaló, insistiendo también en la necesidad de actuar sobre los precios para evitar que el acceso a la vivienda siga siendo inaccesible para una parte importante de la población.

Nuevas promociones de Vivienda de Protección Oficial

En el ámbito de la obra nueva, el Cabildo participa en la promoción de 176 nuevas viviendas protegidas repartidas en distintos municipios de Fuerteventura. Estas actuaciones suponen una inversión conjunta en VPO que supera los 29 millones de euros, financiados de forma compartida por el Estado, la Comunidad Autónoma de Canarias y la propia institución insular.

Las viviendas de protección oficial son una de las herramientas clave de las políticas públicas de vivienda, ya que permiten ofrecer precios por debajo del mercado y priorizar el acceso a colectivos con mayores dificultades, como jóvenes, familias con ingresos medios y bajos o personas en situación de vulnerabilidad.

Rehabilitación de más de 800 viviendas en la isla

De forma paralela, el Cabildo desarrolla actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana que permitirán mejorar más de 800 viviendas en distintos puntos de la isla. Estas intervenciones se enmarcan en programas como los Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP) y las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU).

El objetivo es mejorar las condiciones de habitabilidad, accesibilidad y eficiencia energética de edificios ya construidos, evitando el deterioro de barrios consolidados y contribuyendo a un modelo urbano más sostenible. La inversión destinada a estas actuaciones supera los 24 millones de euros, con aportaciones del Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura y los ayuntamientos.

Recuperar edificios y suelo ya existente

El tercer eje de la estrategia insular se centra en la recuperación de edificios abandonados o infrautilizados, conocidos como cascarones, que actualmente no cumplen ninguna función social. El consejero insular de Vivienda, Víctor Alonso, subrayó que esta línea de trabajo es clave para optimizar el suelo disponible y evitar un crecimiento urbano innecesario.

“La solución al problema de la vivienda no pasa únicamente por construir más”, afirmó Alonso, quien destacó la importancia de rehabilitar lo existente, abaratar costes y coordinar las políticas públicas para intervenir de forma estructural en el mercado inmobiliario.

Cooperación institucional y visión a largo plazo

Desde el Cabildo de Fuerteventura se insiste en que el éxito de estas políticas reside en la cooperación entre administraciones y en una planificación a medio y largo plazo. La combinación de VPO, rehabilitación y recuperación de patrimonio edificado permite actuar tanto sobre la oferta como sobre la calidad del parque residencial, con criterios de sostenibilidad social y territorial.