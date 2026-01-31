Diana Sprenger: «Prometí a mi hijo en su velatorio que sería mi última lucha por él»

¿ Cómo valora la respuesta de los vecinos a tu iniciativa para reclamar un Servicio de Urgencias y una ambulancia permanente en el municipio de Antigua ?

Creo que las 5.098 firmas hablan por sí solas. La respuesta ha sido masiva y muy significativa , lo que demuestra que esta no es una preocupación individual, sino una demanda colectiva. Hemos recibido firmas de toda la isla, del resto de Canarias e incluso de la Península, Alemania e Inglaterra por parte de residentes temporales. También hubo gran apoyo por parte de los vecinos de Betancuria, ya que se beneficiarían de gran manera de este servicio. El apoyo recibido refleja una preocupación real y generalizada por la falta de atención sanitaria urgente durante la noche y los fines de semana.

¿Por qué un Servicio de Urgencias 24 horas y una ambulancia con base permanente?

Porque en una emergencia grave cada minuto es vital. Antigua se encuentra a entre 22 y 27 kilómetros del servicio de urgencias más cercano, en Puerto del Rosario, y esos tiempos se alargan considerablemente en horas punta o por las obras actuales en los accesos. Además, entre Puerto del Rosario y Gran Tarajal existe un tramo de 47 kilómetros sin ningún servicio de urgencias. Un servicio 24 horas y una ambulancia con base en el propio centro permitirían una atención inmediata, estabilizar a los pacientes y ganar un tiempo decisivo que al día de hoy no existe.

¿ Existe preocupación vecinal por la ausencia de atención sanitaria urgente durante el horario nocturno y fines de semana en el municipio ?

Sí, existe una preocupación constante y muy extendida. Muchas familias viven con miedo, especialmente aquellas con personas mayores, niños pequeños o enfermos crónicos, como personas con diabetes,etc. Durante la noche y los fines de semana la sensación es de desprotección, porque se sabe que una ambulancia puede tardar entre 30 y 50 minutos en llegar, y en una urgencia real ese tiempo no es asumible.

El Centro de Salud de Antigua debe de atender las cartillas sanitarias de los municipios de Antigua y Betancuria. ¿No existe la percepción de una falta de atención sanitaria?

Betancuria cuenta con un pequeño consultorio en el propio pueblo, aunque desconozco con exactitud su dinámica diaria o si abre todos los días. En el caso de Antigua, es justo reconocer que el servicio ha mejorado mucho: contamos con cuatro médicos de cabecera, personal de enfermería y una pediatra, además de un centro de salud nuevo que funciona correctamente. Aun así, seguimos arrastrando algunas dificultades habituales, como los tiempos de espera para conseguir cita con el médico de familia o el hecho de que en ocasiones tengamos que ser atendidos por un profesional distinto, lo que obliga a repetir una y otra vez nuestro historial médico. Eso puede resultar frustrante para muchos vecinos, aunque entendemos que forma parte de la realidad del sistema sanitario actual.Precisamente por eso, y desde una visión realista y constructiva, creemos que el siguiente paso lógico es dotar al municipio de un Servicio de Urgencias 24 horas y de una ambulancia con base permanente. No para desmerecer lo que ya se ha conseguido, sino para que Antigua pueda ser autosuficiente y cubrir adecuadamente las necesidades urgentes de sus vecinos y de las zonas colindantes.

¿No cree que en los tiempos que corren no se asimila que los vecinos se tengan que trasladar hasta Puerto del Rosario para ser atendidos ante una urgencia o enfermedad?

Efectivamente. En pleno siglo XXI no es comprensible que, ante una urgencia médica, muchas personas tengan que subirse a un coche particular o incluso a una guagua para recorrer decenas de kilómetros. Esto no solo pone en riesgo al paciente, sino también a los familiares, que conducen bajo una enorme presión emocional. Es una situación que no debería normalizarse.

¿El fallecimiento de su hijo ante ha sido clave para que liderara la iniciativa de reivindicar mejoras sanitarias en Antigua?.

El fallecimiento de mi hijo fue un golpe devastador y, sin duda, un punto de inflexión personal. Es cierto que convertí la rabia de mi duelo en acción. Sin embargo, esta iniciativa no nace sólo de ese dolor. Nace de una realidad que ya existía en el municipio y que muchas familias llevan años sufriendo, incluida la nuestra en otras circunstancias. Quizá nos habíamos acomodado, conformándonos con lo que había. Nuestro caso ha servido para dar visibilidad a esa realidad y para abrirnos los ojos como comunidad. El pueblo entero se volcó con nosotros en uno de los momentos más duros de nuestra vida, y ese apoyo ha sido determinante. Empecé esta lucha por mi hijo, sí, porque le prometí, aún en el velatorio, que esta sería mi última lucha por él. Pero, sobre todo, la continúo por todas las familias que viven aquí y merecen sentirse seguras ante una emergencia..

Noticias relacionadas

¿ Qué me dice de algunas críticas que aseguran que detrás de su iniciativa existen motivos políticos?

A quienes dicen que detrás de esta iniciativa hay motivos políticos, quiero responder con tranquilidad y claridad. Esta iniciativa no es política, es vecinal. Nace del pueblo y del miedo real que vivimos muchas familias ante una emergencia. Es verdad que para reclamar un servicio público hay que acudir a las instituciones y hablar con los responsables políticos, porque son quienes tienen la capacidad de hacerlo realidad. Eso no significa afiliarse con ningún A mí las siglas y las ideologías no me interesan; me interesa que quien tenga un cargo público haga su trabajo y defienda a los vecinos. El día de la entrega de firmas estuvieron presentes tres concejales porque fueron los únicos que quisieron acompañarme. Se lo agradezco, independientemente del partido al que pertenezcan. Lo importante no es el color político, sino dar la cara y asumir un compromiso público con el municipio. Quiero dejar claro que no pertenezco a ningún partido. Esta lucha no es personal ni partidista. Es una reivindicación justa para que Antigua y sus vecinos tengan la atención sanitaria que merecen, y también una forma de devolver al pueblo todo el apoyo y el cariño que nos ha dado en los momentos más difíciles.