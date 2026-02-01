Fallece el exalcalde de Betancuria, Ignacio Gordillo, a los 84 años

Fuerteventura y, en especial el municipio de Betancuria, llora la muerte de Ignacio Gordillo Padrón (Betancuria,1942-2026) quien fuera alcalde de la villa histórica desde 1991 hasta 2007. Su partida deja una profunda huella entre los vecinos y amigos no en vano supo ganarse el cariño y el respeto de todos. Fue el tercer regidor de la etapa democrática tras Amparo Torres y Carmelo Silvera.

La primera vez que accedió a la política fue en 1987 en las listas de Independientes de Fuerteventura (IF), donde fue reclutado poco antes de las elecciones ante la renuncia del principal cabeza de lista. Sin embargo, no contó con el voto de los vecinos y no logró ningún acta.

En 1991 fue segundo en la lista de IF junto al malogrado Carmelo Silvera. Sin embargo, un trágico accidente de éste y su muerte le abrió la puerta para acceder a la Alcaldía en agosto de 1991. A partir de esta fecha ostentó durante 16 años el papel de regidor, cargo del que siempre se sintió orgulloso al igual que de sus vecinos. Tras abandonar IF fichó por el PPMajo.

El 22 de julio de 2022, el pleno del Consistorio de Betancuria acordó por unanimidad, a propuesta de los concejales de Coalición Canaria (CC), Enrique Pérez y Manuel Méndez, dedicar una calle o espacio público con el nombre de Ignacio Gordillo, en reconocimiento a la labor durante su etapa de alcalde. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido nunca se llevó a cabo y no pudo verlo en vida.