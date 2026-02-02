Afronta 14 años de cárcel por agredir sexualmente a su hijastra y mostrar porno a su hija biológica en Canarias

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará el próximo martes a un padre acusado de agredir sexualmente a su hijastra y de haber mostrado vídeos pornográficos a su hija biológica, ambas menores de 16 años. Los hechos supuestamente fueron cometidos entre 2016 y 2019 durante unas vacaciones a Tenerife y de regreso en dos domicilios familiares de Fuerteventura.

El encausado presuntamente se aprovechó de la relación de confianza existente con su hijastra y le tocó la vagina sin emplear violencia bajo el pretexto de comprobar si era o no virgen. En otras ocasiones, según sostiene la Fiscalía en su escrito de acusación, le tocó los pechos y se introdujo en el baño mientras la menor se duchaba "bajo la justificación" de aprovechar los cambios que sufría en su cuerpo como consecuencia del tránsito a la adolescencia.

En el mismo intervalo temporal y en la vivienda familiar, el acusado utilizó supuestamente la buena relación que tenía con su hija biológica para, con ánimo libidinoso y a sabiendas de su ilegalidad, hacerle visionar en múltiples ocasiones material pornográfico en la tablet, mientras se encontraban a solas en la habitación con la puerta cerrada.

Penas solicitadas

El Ministerio Público pide una pena de 14 años de prisión al imputar a E. A. S. dos delitos continuados de abuso y agresión sexual a menores. Reclama además una indemnización de 25.000 euros a su hijastra y de 8.000 euros a su hija biológica por los daños morales. La petición incluye la privación de la patria potestad y una inhabilitación para ejercer cualquier profesión que conlleve un contacto regular y directo con menores.

El acusado, de nacionalidad española, fue condenado en 2020 por un delito de violencia doméstica y de género relacionado con un caso de maltrato habitual. El Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 1 de Las Palmas de Gran Canaria le impuso una pena de 14 meses de prisión, pendiente de cumplimiento, y la prohibición de aproximarse a su pareja y a sus hijas.