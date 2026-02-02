Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Gran Canaria verdeIncendio TeldeConcurso de disfraces adultosPisos okupadosTiempo AEMET Canarias
instagramlinkedin

Afronta 14 años de cárcel por agredir sexualmente a su hijastra y mostrar porno a su hija biológica en Canarias

Los hechos supuestamente tuvieron lugar durante unas vacaciones en Tenerife y de regreso en dos domicilios familiares de Fuerteventura

Complejo de edificios de la Ciudad de la Justicia, en Las Palmas de Gran Canaria.

Complejo de edificios de la Ciudad de la Justicia, en Las Palmas de Gran Canaria. / ANDRES CRUZ

Benyara Machinea

Benyara Machinea

Las Palmas de Gran Canaria

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará el próximo martes a un padre acusado de agredir sexualmente a su hijastra y de haber mostrado vídeos pornográficos a su hija biológica, ambas menores de 16 años. Los hechos supuestamente fueron cometidos entre 2016 y 2019 durante unas vacaciones a Tenerife y de regreso en dos domicilios familiares de Fuerteventura.

El encausado presuntamente se aprovechó de la relación de confianza existente con su hijastra y le tocó la vagina sin emplear violencia bajo el pretexto de comprobar si era o no virgen. En otras ocasiones, según sostiene la Fiscalía en su escrito de acusación, le tocó los pechos y se introdujo en el baño mientras la menor se duchaba "bajo la justificación" de aprovechar los cambios que sufría en su cuerpo como consecuencia del tránsito a la adolescencia.

En el mismo intervalo temporal y en la vivienda familiar, el acusado utilizó supuestamente la buena relación que tenía con su hija biológica para, con ánimo libidinoso y a sabiendas de su ilegalidad, hacerle visionar en múltiples ocasiones material pornográfico en la tablet, mientras se encontraban a solas en la habitación con la puerta cerrada.

Penas solicitadas

El Ministerio Público pide una pena de 14 años de prisión al imputar a E. A. S. dos delitos continuados de abuso y agresión sexual a menores. Reclama además una indemnización de 25.000 euros a su hijastra y de 8.000 euros a su hija biológica por los daños morales. La petición incluye la privación de la patria potestad y una inhabilitación para ejercer cualquier profesión que conlleve un contacto regular y directo con menores.

Noticias relacionadas y más

El acusado, de nacionalidad española, fue condenado en 2020 por un delito de violencia doméstica y de género relacionado con un caso de maltrato habitual. El Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 1 de Las Palmas de Gran Canaria le impuso una pena de 14 meses de prisión, pendiente de cumplimiento, y la prohibición de aproximarse a su pareja y a sus hijas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents