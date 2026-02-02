El Auditorio de Corralejo acoge Feriantes, un espectáculo gratuito que rinde homenaje a la magia de las barracas

El próximo 6 de febrero a las 20:30 horas, el Auditorio de Corralejo, en el municipio de La Oliva (Fuerteventura), se convertirá en un auténtico recinto ferial con la representación del espectáculo teatral Feriantes, una propuesta escénica que invita al público a sumergirse en la magia, la nostalgia y la tradición de las ferias populares españolas.

La entrada es totalmente gratuita y no se requiere inscripción previa, por lo que se espera una alta asistencia de público local y visitantes interesados en la cultura y el teatro.

Una experiencia que va más allá del teatro

Feriantes no es simplemente una obra teatral: es una experiencia inmersiva que busca recrear el ambiente de las ferias tradicionales, con sus barracas, luces, música y personajes pintorescos. El objetivo de los creadores es claro: que el espectador sienta que ha pasado una tarde en una feria, sin moverse del asiento.

A través de una cuidada puesta en escena, la obra rinde homenaje a todos los feriantes, esas personas que, a lo largo de generaciones, han recorrido los pueblos y ciudades de España para ofrecer ilusión, entretenimiento y alegría a grandes y pequeños.