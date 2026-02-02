El Hospital General de Fuerteventura realiza su primera cesárea con el padre presente en el quirófano

El Hospital General de Fuerteventura, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha dado un nuevo paso en la humanización de la atención al nacimiento al registrar, el pasado 29 de enero, su primer parto por cesárea con el padre presente en el quirófano durante toda la intervención. Se trata de una medida que se enmarca en un protocolo específico desarrollado por el centro hospitalario durante el último año, siguiendo las directrices marcadas por el Servicio Canario de la Salud (SCS).

La experiencia se desarrolló con normalidad y en condiciones de seguridad clínica, permitiendo que el progenitor acompañara a la madre desde los momentos previos a la intervención hasta la fase de recuperación postoperatoria, ofreciendo apoyo emocional continuo.

Un nacimiento en un entorno tranquilo y seguro

La cesárea concluyó con el nacimiento de una bebé sana a las 09:21 horas, con 53 centímetros de talla y un peso de 3,6 kilos. Según la información facilitada por el centro sanitario, la recién nacida mostró una excelente adaptación a la vida extrauterina, lo que permitió que permaneciera junto a sus padres desde los primeros minutos tras el parto.

Este contacto temprano favoreció el vínculo afectivo, el apego precoz y el inicio de la lactancia materna, aspectos considerados clave en la atención neonatal actual. Tanto la madre como la bebé evolucionaron favorablemente tras la intervención y se encontraban en buen estado.

Acompañamiento continuo durante todo el proceso

Uno de los elementos más destacados de esta primera experiencia es que el padre pudo estar presente desde la monitorización inicial hasta la recuperación postoperatoria, compartiendo un momento especialmente relevante para la familia. Esta presencia contribuyó a generar un entorno de calma y confianza, alineado con las recomendaciones actuales sobre atención centrada en la mujer y su entorno familiar.

La medida busca no solo mejorar la vivencia del parto, sino también reducir la ansiedad y el estrés de la gestante, factores que pueden influir positivamente en el desarrollo de la intervención.

Un trabajo coordinado del equipo sanitario

En la cesárea participaron ocho profesionales sanitarios, entre ellos anestesista, ginecólogas, matrona, pediatra, personal de enfermería, técnico auxiliar de enfermería y celador. Todo el equipo veló en todo momento por la seguridad clínica y el bienestar tanto de la madre como del recién nacido y su acompañante.

Además de los protocolos médicos habituales, la intervención incorporó medidas específicas de humanización, reforzando la importancia del acompañamiento familiar incluso en procedimientos quirúrgicos programados.

Humanización del nacimiento: un proceso consolidado

El Hospital General de Fuerteventura lleva años trabajando en esta línea. Desde 2018, el centro promueve el contacto piel con piel en los partos por cesárea, una práctica respaldada por la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN), que recomienda facilitar el contacto temprano siempre que la situación clínica lo permita.

En este contexto, la Gerencia de los Servicios Sanitarios de Fuerteventura ha desarrollado un protocolo propio para el acompañamiento en cesáreas programadas, adaptado a la realidad del centro y a los criterios del SCS.

Beneficios del acompañamiento en cesáreas programadas

Entre los principales beneficios asociados a la presencia del progenitor durante una cesárea destacan:

Reducción del estrés y la ansiedad de la gestante, lo que puede traducirse en un menor uso de medicación analgésica.

Mejora de la experiencia del nacimiento, al permitir la participación activa del acompañante.

Refuerzo del vínculo familiar, colocando al recién nacido entre ambos progenitores desde el primer momento y favoreciendo el apego y la lactancia materna.

Requisitos para permitir la presencia del padre

La presencia del progenitor en el quirófano está limitada a cesáreas programadas, previamente planificadas, en embarazos de entre 37 y 42 semanas. Además, no deben existir factores de riesgo maternos, fetales o anestésicos. El acompañante debe cumplir en todo momento las normas de seguridad y seguir las indicaciones del equipo sanitario.