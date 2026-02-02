El Hospital General Virgen de la Peña registra el primer parto por cesárea con presencia del padre

El Hospital General ‘Virgen de La Peña’ atendió hace unos días, el primer nacimiento por cesárea donde el padre estuvo presente en el quirófano durante la intervención, según el protocolo de acompañamiento de gestantes en cesáreas programadas que el centro hospital majorero desarrolló el año pasado, siguiendo las directrices del Servicio Canario de la Salud, que permite la presencia del progenitor en condiciones de seguridad clínica y apoyo emocional a la madre.

El parto se desarrolló con total normalidad y concluyó con el nacimiento de una bebé sana, que llegó al mundo a las 09:21 de la mañana en un entorno tranquilo y cuidado. La recién nacida, de 53 centímetros y 3,6 kilos, mostró una excelente adaptación a la vida extrauterina, pudiendo permanecer junto a sus padres desde los primeros minutos, favoreciendo el contacto precoz y el vínculo afectivo. Tanto la madre como el bebé se encuentran en buen estado tras la intervención.

Durante todo el proceso, el padre pudo acompañar a la madre desde la monitorización inicial hasta la fase de recuperación postoperatoria, compartiendo un momento único y significativo para la familia, y contribuyendo a crear un entorno de calma, confianza y apoyo emocional.

El equipo sanitario del Hospital majorero que intervino estuvo compuesto por ocho profesionales entre anestesista, ginecólogas, matrona, pediatra, enfermeras, técnico auxiliar de enfermería y celador, quienes velaron en todo momento por la seguridad clínica y el bienestar de la familia. La intervención incorporó, además, medidas de humanización de la cesárea programada, reforzando la presencia y el acompañamiento familiar.

Dentro del proceso de humanización que propone la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN) del Servicio Canario de la Salud, el centro hospitalario Virgen de La Peña ha venido promoviendo la práctica del contacto piel con piel en los recién nacidos desde el 2018, en los partos por cesárea.

Presencia

La presencia del progenitor en el quirófano se permite únicamente en cesáreas programadas y planificadas previamente, en embarazadas de 37 a 42 semanas, cuando no existen factores de riesgo materno fetal o anestésico. En estos casos, el acompañante puede permanecer durante toda la intervención y hasta la recuperación postoperatoria, siempre bajo las indicaciones del equipo sanitario y cumpliendo normas de seguridad clínica.