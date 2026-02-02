Un plan para fomentar la artesanía insular y la venta de los productos en Fuerteventura

Apuesta decidida por las costumbres y tradiciones artesanas para preservar la cultura, la historia y la identidad majorera y que se pueda transmitir las diferentes técnicas de generación en generación.

El Cabildo de Fuerteventura ha aprobado, por unanimidad, en el transcurso de una sesión plenaria el Plan Estratégico de Subvenciones para el Fomento y Difusión de la Artesanía de Fuerteventura 2026-2028, que prevé una financiación de 810.000 euros entre las tres anualidades.

De esta manera, para la anualidad de este año se dirigen 40.000 euros a los ayuntamientos, así como 100.000 euros para la celebración de la Feria Insular de Artesanía que impulsa el Ayuntamiento de Antigua y la Fundación Colectivo Mafasca. Asimismo, en el ejercicio 2026 se destinan 60.000 euros a la Asociación Creativos en Fuerteventura, además de una línea de concurrencia competitiva dirigida a asociaciones, artesanos y artesanas.

En opinión de la presidenta insular, Lola García, la artesanía constituye un sector estratégico de alto valor cultural, social y económico, «siendo importante articular un plan de ayudas que contribuyan a la preservación de los oficios tradicionales, la transmisión de conocimientos entre las generaciones y la creación de empleo vinculado a esta actividad».

Por su parte, la consejera de Artesanía, Lolina Negrín, explica que el plan estratégico «se articula en tres líneas de subvenciones, con el objetivo de fomentar la competitividad de nuestros artesanos y artesanas, apoyar la modernización, profesionalización e innovación del sector y favorecer la comercialización de los productos».