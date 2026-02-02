La Policía Local de Puerto del Rosario se reforzará con siete nuevos agentes
Las bases para optar a las siete plazas de agente de la Policía Local convocadas por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario ya están publicadas en el Boletín Oficial de Canarias
El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha convocado plazas para la provisión de siete plazas de agente de la Policía Local, mediante el sistema de oposición y por turno libre. Las bases completas pueden consultarse en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), número 13, de 21 de enero de 2026.
Las personas interesadas, según fuentes municipales, podrán presentar sus solicitudes para participar en el proceso selectivo, disponiendo de un plazo de 20 días contados desde el día siguiente a la publicación en el BOE. Las plazas convocadas corresponden a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local, Grupo C, Subgrupo C1.
El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, señaló que «esta convocatoria responde a una necesidad real del municipio y supone un paso importante para seguir reforzando la seguridad y la atención directa a la ciudadanía». Además, subrayó que «hablamos de incorporar nuevos agentes que vendrán a mejorar el servicio público, a fortalecer la Policía Local y a dar respuesta a una ciudad que crece y que exige mayor presencia policial».
