El Cabildo de Fuerteventura sigue tratando de evitar un parque solar de 25.452 placas

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por el Cabildo de Fuerteventura en relación con el proyecto del parque solar ‘Las Cabras’, la mayor planta fotovoltáica que se pretende instalar en la isla en una superficie de 232.000 metros cuadrados, de 11.5 megavatios de potencia y la instalación de 25.452 placas. La decisión del Alto Tribunal Canario es calificado desde el gobierno insular como « una nueva oportunidad para que la Corporación insular pueda defender la corrección del procedimiento administrativo seguido respecto al archivo de la declaración de interés público y social».

El proyecto se sitúa junto al barrio de Majada Marcial, en el municipio capitalino, en un suelo catalogado como rústico común de reserva en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Puerto del Rosario, y ha sido objeto de controversia debido a su posible afección al desarrollo urbano de la capital majorera y al bienestar de los vecinos y vecinas, tal y como ha reiterado tanto el Cabildo como el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, cuando el promotor inició el procedimiento al amparo del articulo 6Bis de la Ley del Suelo.

La institución insular acordó en su momento archivar el expediente relativo a la declaración de interés público y social del proyecto, un trámite previo necesario para la obtención de la licencia municipal. Esta decisión fue inicialmente avalada en sede judicial, si bien la empresa promotora presentó posteriormente un recurso de apelación.

Ante esta situación, el Cabildo de Fuerteventura formalizó un recurso de casación, que ha sido ahora admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia. «Esta admisión no entra aún en el fondo del asunto, pero reconoce la relevancia jurídica del debate planteado y permite continuar defendiendo la legalidad del procedimiento adoptado por la Corporación insular», afirman desde el Cabildo majorero.

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha señalado que «este auto nos permite seguir defendiendo que las decisiones adoptadas se ajustan a derecho y responden al interés general de la isla». Además, añadió que «el modelo energético que necesita Fuerteventura debe nacer de la planificación, el consenso y el respeto por el bienestar de la población y por nuestro territorio».

En este sentido, recordó que la implantación de energías renovables «es prioritaria y necesaria, pero debe realizarse respetando todos los procedimientos y evitando vías extraordinarias que prevalezcan por encima del desarrollo urbano y la calidad de vida de los vecinos y vecinas».

Planificación ordenada

La consejera insular de Ordenación del Territorio, Nereida Calero, explicó que «la admisión del recurso refuerza la necesidad de seguir avanzando en una planificación ordenada, que es lo que hemos intentado desde el inicio de la legislatura, luchando, entre otras cosas, contra la implantación de parques energéticos en suelos no permitidos o previstos para otros usos». También, recordó que el Cabildo trabaja en la elaboración del Plan Territorial Especial para la implantación de infraestructuras de producción, transformación y distribución energética, «una herramienta clave para compatibilizar la transición energética con la protección del territorio y el desarrollo económico y social de Fuerteventura».

La expansión de Puerto del Rosario queda en el aire tras encontarse rodeada de parques solares impidiendo el desarrollo de la capital, así como un enorme impacto visual.. Al norte, se encuentra el polígono industrial La Hondura, al este varios parque solares y cientos de placas, así como la autovía y al sur, el aeropuerto.