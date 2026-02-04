Candi Umpiérrez renuncia en un pleno con lágrimas, besos y abrazos

El Ayuntamiento de Tuineje celebró ayer un pleno extraordinario para tomar en consideración la renuncia de la alcaldesa Candelaria Umpiérrez, de Coalición Canaria (CC). La emoción se apoderó en varios momentos del salón de plenos. Lágrimas, abrazos, besos y palabras de agradecimiento a Umpiérrez. La socialista Dulce García, primera teniente de alcalde, será la regidora accidental hasta la elección del nuevo alcalde del municipio.

La próxima sección plenaria con carácter extraordinario para la elección del nuevo alcalde será el próximo martes, día 10 de febrero, donde se procederá a la proclamación de David Herrera, número dos de la candidatura que encabezó Umpiérrez.

La ya exalcaldesa estuvo rodeada por numerosos compañeros de partido, entre ellos, el secretario general y diputado regional, Mario Cabrera, así como la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García. «Hoy acompañamos a nuestra compañera que culmina una etapa como alcaldesa e inicia una nueva, en la que sabemos que seguirá formando parte esencial de este partido y de la familia que conforma AM-CC en toda la isla», señalaron los nacionalistas. Candi Umpiérrez anunció el pasado 26 de enero en el transcurso del Consejo Político Local de Asamblea Majorera-Coalición Canaria, su decisión de concluir su etapa al frente del Ayuntamiento de Tuineje, poniendo fin a su mandato en el gobierno municipal.

Por ello, el 28 de enero registró su renuncia en el Registro municipal. En aquella ocasión, y, ayer en el transcurso del pleno, reiteró que su decisión es personal. Durante su intervención la exalcaldesa tuvo palabras de agradecimiento para sus compañeros del grupo municipal, así como para los trabajadores municipales «por su profesionalidad y dedicación al servicio de los vecinos y vecinas del municipio».

Los partidos le desean suerte

Cada uno de los portavoces de los diferentes grupos políticos tomaron la palabra y desearon a la exalcaldesa la máxima suerte en su nueva etapa. La siguiente en la lista nacionalista tras la renuncia al acta de Candi Umpiérrez es María Soledad Cabrera, actual jueza de Paz del municipio, que renunciará por el cargo judicial que ocupa.

Esta decisión le abre paso a Guacimara Sosa, presidenta de la asociación de vecinos de Juan Gopar, una joven comprometida con su gente y que viene realizando una excelente labor comunitaria en los barrios que componen el colectivo vecinal asociación de vecinos Cuatro Pueblos.