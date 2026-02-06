Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de La Oliva mejorará el municipio con más de 10 millones de euros

La Oliva ejecutará el Plan de Transformación Municipal durante 2026, con financiación del Ministerio de Agenda Urbana y la Concejalía de Economía, para mejorar la accesibilidad y la sostenibilidad

El Ayuntamiento de La Oliva continuará, durante este 2026, con el Plan de Transformación Municipal con una inversión global de 10.700.000 euros hasta 2029. Este programa estratégico, que será posible gracias a la captación de fondos externos, en este caso provenientes del Ministerio de Agenda Urbana del Gobierno de España, y la planificación financiera municipal, permitirá ejecutar actuaciones en accesibilidad, modernización de infraestructuras, sostenibilidad y digitalización.

Este proyecto se podrá llevar a cabo por la captación de fondos externos de la Concejalía de Economía, con Juan José Rodríguez al frente, y a la Oficina de Fondos Europeos.

