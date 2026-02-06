La fachada y la cubierta de la Casa del Inglés se estabilizan
El objetivo del Cabildo de Fuerteventura es la rehabilitación integral del inmueble del siglo XVIII para destinarlo a un espacio cultural y social
Tras años de abandono y deterioro, la histórica vivienda de la burguesía rural Casa del Inglés, ubicada en el pueblo de La Oliva, comienza a ver la luz de su rehabilitación con el objetivo de recuperar una de las joyas del patrimonio majorero. Las labores de su rehabilitación se están centrando, en una primera fase, en la estabilización de la fachada y la cubierta.
El inmueble fue declarado BIC en 2005. El Cabildo de Fuerteventura inició el expediente para la adquisición del inmueble histórico en 2019 y su adquisición por la Corporación insular tiene como principal objetivo la de disponer, tras la finalización del proyecto de recuperación, de un edificio relevante en el patrimonio cultural de la Isla para destinarlo a uso público.
El plan de actuación para la casa se centra, inicialmente, en albergar un área sociocultural, con dependencias destinadas a resaltar los propios valores arquitectónicos e históricos del inmueble, así como a la investigación, artes escénicas, música, exposiciones y otros usos.
El importe de la compraventa por parte del Cabildo majorero ascendió a poco más de 300.000 euros, tras el acuerdo alcanzado con los propietarios por el interés del gobierno insular de conservar este histórico inmueble del siglo XVIII que constituye una muestra relevante de la arquitectura desarrollada por el poder económico burgués agrícola y comercial que se asentó en La Oliva.
Las primeras actuaciones para recuperar la Casa del Inglés tienen una inversión de casi 650.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, consisten en la estabilización de la cubierta y fachada, que se encontraban en un auténtico estado de ruina.
Importancia histórica
La Casa del Inglés es, junto a la Casa de los Coroneles, una de las edificaciones más emblemáticas de La Oliva.
La casa fue erigida por Julián Leal Sicilia, cuya familia originaria de La Palma se dedicó a la agricultura y al comercio entre Canarias y América. Posteriormente, pasó a ser propiedad de John Parkinson, naturalista inglés dedicado al estudio de la flora y fauna de la isla.
