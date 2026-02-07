Conservar el antiguo Puerto Cabras con dignidad

El viernes día 16 de enero se presentó por la concejala de Urbanismo de Puerto del Rosario el proyecto técnico de la peatonalización del Casco Antiguo de la capital de la Isla. Proyecto muy interesante y largamente esperado que pondrá en valor y añadirá atractivo y amabilidad a la zona más antigua de la capital.

En este proyecto se distinguen dos zonas que, aunque estén prácticamente unidas, se pueden diferenciar. Por una parte la zona B, que partiendo de la Explanada se adentra por la calle Gobernador García Hernández continuando por una parte por la calle. Por la calle Doctor Mena., asciende por la calle Comandante Franco la derecha y a la izquierda por la calle Ruiz de Alda.

La otra, la zona A, partiría también de la Explanada ascendiendo por la calle Teófilo Martínez Escobar, encontrándose en su margen izquierda con la calle Fernández Castañeyra y a su derecha con la plazoleta Rugama para terminar en la plaza de la Paz, después de recorrer la calle Virgen del Rosario, habiendo atravesado anteriormente la ya peatonalizada calle Primero de Mayo.

Imagen de la antigua plaza de España. / La Provincia

La zona B, parte también de la Explanada y remonta la calle Teófilo Martínez Escobar. En su lateral derecho y en los primeros tramos de la misma, encontramos una serie de huecos de viviendas antiguas, exactamente seis, que corresponden a casas de las más antiguas del Puerto, y que se encuentran parcialmente enterradas por los sucesivos alzamientos del pavimento. De estas viviendas es muy posible que solo se puedan conservar las fachadas, pero aún siendo así es indispensable su conservación recuperarndo su rasante original.

No he visto en el proyecto de Pavimentación Continúa presentado por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario que se tenga en cuenta lo anteriormente expuesto. Qué se piensa hacer ¿derribarlas? ¿Sepultarlas enterrándolas aún más? Francamente, estoy seguro que no se han considerado ninguna de esas dos opciones. Estas fachadas, que son testimonio histórico del antiguo Puerto Cabras, se tienen que conservar con dignidad y el momento es ahora, cuando esa calle va a ser peatonalizada.

Fachada de una vivienda antigua en la calle Ruiz de Alda. / La Provincia

Dejarlas como están sería hacer patente la nula importancia que se le da a nuestro Patrimonio. Hay, sin duda ninguna, que recuperar también su rasante original, todo lo demás sería un nuevo atentado patrimonial, lo que no nos podemos permitir.

Plaza España

Por otra parte, y también ubicada en la zona A, nos encontramos en la unión de la Calle Teófilo Martínez Escobar con Fernández Castañeyra con el despropósito urbanístico de lo que en su día fue la llamada Plaza de España, que en palabras del historiador majorero Francisco Cerdeña «es una referencia imprescindible para entender lo que fuimos y no debemos perder».

Desde estas líneas quiero exponer que, ya que se va a intervenir en toda esa zona, de una vez por todas se recupere esta plaza, ya que el origen del espacio que ocupa fue un sobrante de dos viales de la capital. La plaza de España, a la que todos nosotros le llamábamos «El Parque», desapareció como tal en la década de los setenta del pasado siglo, como consecuencia de una serie desafortunadas actuaciones, acabando con lo que era un lugar público de esparcimiento y encuentro.

Casa histórica en la calle Gobernador García Hernández. / La Provincia

Se hace necesario recuperar este espacio público, hay suficiente documentación fotográfica para que se pueda recuperar exactamente como fue, sin ningún tipo de añadidos.

Sugiero también rebautizarla con el nombre de «Plaza de Puerto Cabras» para que, de alguna manera, se conserve junto con la plaza el antiguo nombre de nuestro pueblo.