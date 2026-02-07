ECOMARIS desarrolla en Fuerteventura nuevas técnicas de muestreo litoral con drones

Las costas de la isla canaria de Fuerteventura acogen los primeros ensayos desarrollados por el proyecto ECOMARIS para evaluar el uso de drones como herramienta avanzada de muestreo litoral, en una campaña de trabajo de campo que se desarrolla entre el 5 y el 9 de febrero. Durante estos días, los socios del proyecto están probando distintos sensores embarcados en vehículos aéreos no tripulados para mejorar la detección y la cartografía de hábitats y especies del litoral canario, adaptando las metodologías a las condiciones ambientales y geomorfológicas propias de las islas.

Esta campaña se enmarca en las actividades de proyecto orientadas a aumentar la disponibilidad y calidad de datos espaciales de hábitats marinos mediante enfoques integrados con metodologías innovadoras. En concreto, los trabajos combinan información biológica obtenida en campo con datos captados por drones, con el fin de mejorar la caracterización fisiográfica y ecológica del medio litoral y sentar las bases para su aplicación en otros territorios insulares.

El proyecto 'ECOMARIS: Economía azul y promoción de la sostenibilidad del medio costero y marino en islas' involucra a todas las regiones insulares incluidas en el área de cooperación del Programa INTERREG MAC 2021-2027: Canarias (España), Azores (Portugal), Madeira (Portugal), Cabo Verde, y Santo Tomé y Príncipe. Liderado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), a través del Instituto Universitario ECOAQUA, el proyecto tiene como objetivo principal atender las necesidades estratégicas para el desarrollo sostenible de la economía azul en los territorios insulares participantes, promoviendo la gestión del medio costero y marino con enfoque ecosistémico.

Entre los objetivos específicos de ECOMARIS destacan la aplicación de tecnologías avanzadas para aumentar la cantidad y calidad de datos espaciales del medio costero y marino; el desarrollo de sistemas de apoyo a la toma de decisiones; y, especialmente, la promoción de la Cultura Oceánica, alineada con el Decenio del Océano de Naciones Unidas, cuyo lema es 'La ciencia que necesitamos para el océano que queremos'.

La coordinación del proyecto está a cargo del director del Instituto Universitario ECOAQUA de la ULPGC, Ricardo Haroun Tabraue.

Formación y transferencia de conocimiento

En los próximos meses, el proyecto ECOMARIS desarrollará acciones de capacitación orientadas a la transferencia de conocimientos y metodologías aplicadas en el proyecto, incluyendo un taller de formación sobre el uso de drones para la adquisición de información ambiental en el medio litoral. El taller estará dirigido principalmente a empresas, personal técnico y administraciones públicas, con el objetivo de reforzar capacidades en el uso de tecnologías avanzadas y promover su aplicación práctica en la gestión, investigación y desarrollo de actividades vinculadas al medio costero y marino en los territorios participantes.

Socios participantes en la campaña de Fuerteventura: colaboración público-privada

Empresas participantes:

Tecnofly Canarias, S.L.

Tecnofly Canarias, S.L., Tecnofly Canarias, S.L., empresa canaria especializada en la operación profesional de drones, es la responsable de la planificación y ejecución de los vuelos durante la campaña ECOMARIS en Fuerteventura. Para ello emplea aeronaves de altas prestaciones como los DJI Matrice 350, dron robusto y versátil para misiones técnicas exigentes, y los DJI Matrice 400, plataforma avanzada con gran estabilidad y capacidad de carga útil ampliada.

Durante la campaña, Tecnofly opera drones equipados con distintos sensores de teledetección, incluyendo cámaras RGB de alta definición, que ofrecen imágenes nítidas para análisis detallados; sensores multiespectrales (Dual 10 canales), capaces de capturar bandas específicas para caracterizar vegetación y sustratos; y sensores hiperespectrales, que registran firmas espectrales precisas para diferenciar materiales y especies. Asimismo, la empresa ejecuta vuelos programados con un dron equipado con sensor LiDAR, empleado para generar modelos topográficos de alta resolución, y participa en el muestreo intermareal in situ, integrando datos de campo con los obtenidos por los sensores remotos.

elittoral Estudios de ingeniería costera y oceanográfica SLNE

elittoral Estudios de ingeniería costera y oceanográfica SLNE, pyme canaria especializada en consultoría ambiental y levantamiento de información marina, participa en la evaluación de la viabilidad de la detección y cartografía de especies intermareales —como lapas y mejillones— y de hábitats submareales como sebadales y arrecifes rocosos. Su labor permite contrastar y validar los datos obtenidos mediante sensores remotos, en estrecha coordinación con personal investigador del Instituto Universitario ECOAQUA de la ULPGC.

Además, elittoral incorpora el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial, orientados a la identificación detallada de especies objetivo y al cartografiado de alta resolución de sus distribuciones. Esta integración de técnicas de IA con datos de campo y teledetección mejora significativamente la precisión y eficiencia en la caracterización de los ecosistemas costeros estudiados.

Entidades públicas y de investigación:

Cabildo de Fuerteventura – Reserva de la Biosfera

El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Turismo, Economía Azul y Reserva de la Biosfera, participa como socio del proyecto aportando conocimiento local y apoyo logístico para el desarrollo de la campaña. La Reserva de la Biosfera de Fuerteventura facilita el acceso y apoya la planificación de los trabajos de campo en las áreas de muestreo, contribuyendo a una correcta adaptación de las metodologías a las características del litoral majorero.

Instituto Universitario ECOAQUA – Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

El Instituto Universitario ECOAQUA de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) coordina el proyecto ECOMARIS y participa en esta campaña mediante tareas de coordinación general y la aportación de metodologías de muestreo en el intermareal. La campaña se desarrolla en estrecha cooperación transnacional con la Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI) de Madeira, contribuyendo a asegurar la coherencia metodológica de los trabajos de adquisición y análisis de datos entre los distintos archipiélagos participantes.