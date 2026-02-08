Adagoma Hernández Rodríguez: «El futuro Centro de Formación Polivalente está orientado a acoger estudios superiores»

¿Qué esfuerzos hace el Cabildo de Fuerteventura en materia de abastecimiento de agua?

Mejorar el abastecimiento de agua es la gran prioridad del grupo de gobierno insular, desde el primer minuto, y en ello ha insistido la presidenta del Cabildo, Lola García. Fuerteventura se encontraba en una situación insostenible, por lo que tuvimos que planificar desde el Cabildo, CAAF y Consejo Insular de Aguas una planificación de obras e inversiones que han permitido mejorar notablemente la situación en los últimos dos años y medio, lo que nos permitió salir de la situación de emergencia hídrica. Quiero agradecer también a los ayuntamientos y al Gobierno de Canarias cuya implicación es fundamental. Aún queda mucho por hacer: más del 60% de las obras de emergencia están culminadas, pero vamos a seguir trabajando en actuaciones necesarias hasta revertir del todo la situación. Pero no solo con infraestructuras hidráulicas, sino con otro tipo de actuaciones para la mejora general del servicio: uno de los hitos logrados ha sido la reducción del coste energético del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF) en más de un 70%. En 2026, el gasto económico de energía eléctrica desciende por tercer año consecutivo, pasando de pagar más de 17,7 millones de euros en 2023, a 5,8 millones este año, lo que supone un ahorro económico de casi 12 millones de euros. Hemos renovado medios técnicos y repuestos de mantenimiento en las diferentes plantas desalinizadoras de la Isla, de cara a mejorar su rendimiento y la calidad del agua, además de haber contratado un nuevo sistema del ciclo general del agua que viene a mejorar el servicio a las personas usuarias y la gestión interna del CAAF.

¿El Cabildo busca mejorar el abastecimiento de agua agrícola?

El agua agrícola es otra de las prioridades absolutas para el Cabildo de Fuerteventura y así está planificado en el tercer ciclo del Plan Hidrológico de Fuerteventura elaborado por el Consejo Insular de Aguas. Esto queda demostrado con el proyecto de modernización y mejora del regadío, cuyas obras avanzan a buen ritmo y permitirá al CAAF contar con infraestructuras específicas para el agua agrícola para 289 beneficiarios, cubriendo 152 hectáreas. El proyecto es uno de los planes de regadío más ambiciosos de Canarias y se desarrolla en convenio entre el CAAF y la empresa estatal Seiasa, unas obras que serán complementadas también con redes secundarias que ejecutará el Gobierno de Canarias desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria. Cabe destacar que ya hemos realizado formaciones técnicas con los beneficiarios y beneficiarias de este proyecto, con gran afluencia, lo que demuestra la importante que es el acceso a este recurso por parte de nuestro sector primario. En este sentido, quiero poner en valor el trabajo que se hace desde el Consejo Insular de Aguas para mejorar y acondicionar sistemas hidráulicos, que son fundamentales para el aprovechamiento del agua superficial, especialmente en época de lluvias y así lo hemos comprobado este invierno en el que hemos visto correr correctamente los cauces de barrancos. Igualmente, se trabaja para licitar las obras del barranco del Ciervo y el cuatro ciclo del Plan Hidrológico. También se renuevan las depuradoras como las de Puerto del Rosario, La Lajita o La Pared y extremamos la vigilancia de los vertidos abriendo expedientes sancionadores, reforzando el equipo del CIAF.

Como consejero de Educación ¿Cuáles son las prioridades de la Isla en el ámbito educativo?

Fuerteventura debe avanzar en infraestructuras educativas- Se trata de una reivindicación que hemos hecho desde el Cabildo desde un primer momento y que ha sido reiterada tanto por la presidenta insular como por mí mismo, como consejero del área de Educación, porque es lo que nos piden padres, madres y docentes: que el Gobierno de Canarias impulse los recursos que están planificados en el Plan de Infraestructuras Educativas 2024-2035 para que sean cubiertas, de una vez, las necesidades reales de la comunidad educativa majorera. También, hemos hecho hincapié en la necesidad de que el transporte escolar se amplíe a alumnado de escolarización no obligatoria (bachillerato y FP) y en que se solucionen las deficiencias que presentan las instalaciones de la Oficina Insular de Educación. Todos estos asuntos son tratados en el Consejo Escolar Insular, puesto en marcha por la Consejería de Educación del Cabildo, siendo Fuerteventura la primera isla canaria en contar con este órgano. Sin olvidar el ámbito de los estudios superiores: Fuerteventura necesita ampliar la formación profesional y titulaciones universitarias. Desde le Cabildo creemos, además, necesaria la coordinación entre administraciones y entidades para poner fin al problema del alojamiento para aquellas personas que estudian fuera de la Isla. Aquí tengo que felicitar a la Fundación Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria (FULP), que recientemente ha aprobado la construcción de una nueva residencia en la capital grancanaria.

El transporte escolar es una de las principales demandas…

La mejora del transporte escolar es una de nuestras grandes reivindicaciones. Desde el Cabildo de Fuerteventura hemos instado a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias a establecer medidas que lo mejoren, dadas las características de la Isla, que presenta largas distancias. En este sentido, el transporte escolar debe ampliarse al alumnado de bachillerato y formación profesional, tal y como ocurre en otras comunidades autónomas. Además, se ha pedido al Gobierno de Canarias, a través de una moción, habilitar una línea de financiación específica para garantizar el transporte escolar dirigido a este tipo de alumnado en islas no capitalinas, atendiendo a las particularidades de Fuerteventura.

Se ha hablado, además, de Centro de Formación Polivalente en el Parque Tecnológico ¿En qué punto se encuentra ese proyecto?

Desde el Cabildo de Fuerteventura impulsamos el futuro Centro de Formación Polivalente, un espacio orientado para acoger estudios superiores que estará ubicado en las inmediaciones del Parque Tecnológico de Fuerteventura. Estamos trabajando en la redacción del proyecto para tener un espacio que dé cabida a grados ya existentes y posibles nuevos estudios. Ya se han mantenido varias reuniones con la ULPGC y con el tejido social y productivo insular, para abordar cuáles titulaciones se implantarían en este centro. Desde luego, esto no exime al Gobierno de Canarias de promover las infraestructuras educativas que necesita la Isla y atender demandas como un centro propio para la Escuela de Arte de Fuerteventura o la ampliación del CIFP Majada Marcial.

¿ De qué otra manera apoya el Cabildo la educación en la Isla?

El de Fuerteventura es el Cabildo que más invierte en becas y es el que más líneas de ayuda al estudio ofrece. En el anterior curso se concedieron 4,6 millones de euros entre las diferentes líneas y se destinaron, por primera vez, las becas de movilidad para el alumnado de FP y las de apoyo al alumnado específico con necesidades. En esta última línea de becas, se concedieron 90.000 euros.