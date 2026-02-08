“Carnaval en la selva”: taller gratuito de animación a la lectura para los más pequeños en Fuerteventura

El Centro Bibliotecario Insular acoge el próximo 19 de febrero una nueva propuesta dirigida a los más pequeños: el taller de animación a la lectura “Carnaval en la selva”, una experiencia participativa en la que niños y niñas se convierten en protagonistas de una historia llena de color, naturaleza y espíritu festivo.

La actividad, que se celebrará de 17:00 a 18:00 horas, está pensada como un cuento colectivo donde cada participante se transforma en un personaje de la selva que celebra el Carnaval. A través de dinámicas interactivas, los menores no solo escucharán la historia, sino que formarán parte de ella, desarrollando la creatividad, el trabajo en equipo y el gusto por la lectura.

Noticias relacionadas

Gratuito y abierto al público infantil

El taller es gratuito y tendrá lugar en la Plaza del Centenario, sede del Centro Bibliotecario Insular. Es una oportunidad ideal para que las familias disfruten de una actividad cultural en un entorno acogedor, reforzando el contacto de los más pequeños con los libros desde una perspectiva lúdica.