Transición Ecológica oficializa el fin de la central eléctrica de El Charco

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha anunciado la resolución definitiva del concurso eléctrico que declara el desmantelamiento de la central eléctrica de El Charco, en Puerto del Rosario. El PSOE de Puerto del Rosario destaca que esta medida supone un paso fundamental para la Isla y da respuesta a una demanda histórica de la ciudadanía.

La senadora por Fuerteventura, Paloma Hernández (PSOE), que ha mantenido un seguimiento periódico con la Secretaría de Estado, así como diversas reuniones, agradece los esfuerzos del Gobierno de España por la renovación del sistema eléctrico insular. El Ministerio ha adjudicado 215 megavatios (MW) de nueva generación eléctrica para el sistema Lanzarote-Fuerteventura de suministro eléctrico.

Según explicó la senadora, el nuevo concurso incorporará nuevos grupos para garantizar el suministro eléctrico en la Isla, avanzando hacia una diversificación de los agentes que refuerzan el sistema energético y aportan mayor seguridad a la población. En este contexto, subrayó que la decisión ministerial viene dada por la clara tendencia a que la central de El Charco haya llegado al final de su vida útil, de ahí que se descarte la extensión de los grupos actualmente vigentes.

Instalaciones obsoletas

El PSOE de Puerto del Rosario reconoce que este anuncio supone una evolución hacia el futuro desmantelamiento de la central, cuyas instalaciones estaban ya obsoletas. En esta línea, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha estado trabajando en la penetración de las energías renovables en la Isla, que se han duplicado desde 2018.

“Después de 12 años de trabajo y esfuerzos en colaboración con el Gobierno de España, hoy [ayer para el lector]Fuerteventura da un paso decisivo. Los majoreros y majoreras estamos de celebración porque por fin se da respuesta a una demanda histórica que significa un antes y un después en el sistema eléctrico de Fuerteventura”, señaló la senadora Paloma Hernández.

Para la secretaria general de la Agrupación Local, Tacoremi Gutiérrez, “la noticia constituye un hecho histórico y demuestra que el Partido Socialista de Puerto del Rosario trabaja y continuará trabajando con el compromiso de mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Puerto del Rosario y escuchando sus legítimas aspiraciones».