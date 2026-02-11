David Herrera asume la alcaldía y promete «remangarse» por Tuineje

David Herrera, de Coalición Canaria (CC), es desde ayer el nuevo alcalde de Tuineje, después de la renuncia de la nacionalista Candelaria Umpiérrez, un cargo que -manifestó- asume con el objetivo de «remangarse» y trabajar durante los 15 meses que quedan de legislatura para sacar adelante el municipio, informa Efe.

A las 9.10 horas, Herrera tomó posesión como nuevo alcalde con los apoyos de los nueve concejales del grupo de gobierno: los seis de Coalición Canaria y los tres del PSOE, formación con la que los nacionalistas firmaron un pacto de gobierno después de las elecciones de mayo de 2023 que se extendió a los municipios de Puerto del Rosario, Pájara y La Oliva y también al Cabildo.

David Herrera, licenciado en Ciencias del Mar y hasta ahora concejal de Festejos, Seguridad y Educación, es el nuevo alcalde después de que Candelaria Umpiérrez dimitiera alegando motivos personales el 27 de enero, una renuncia que se hizo efectiva en el pleno del pasado 4 de febrero. Tras tomar posesión, David Herrera reconoció que toma el bastón de alcalde «con responsabilidad e ilusión» y con el objetivo de trabajar por el municipio.

El nuevo alcalde se dispone a sentarse en su nuevo sitio en el pleno. | CARLOS DE SÁA / EFE

Herrera llega al cargo con una hoja de ruta en la que la prioridad va a ser «sentarse» con los trabajadores municipales para «trabajar en conjunto y poder solucionar la problemática en la que nos encontramos». Tuineje arrastra una compleja situación con retrasos en el pago de sus proveedores, deudas y la oficina técnica envuelta en una situación de colapso por falta de personal.

Eliminar deudas, mejorar los servicios, sacar adelante las licitaciones pendientes o tirar de la bolsa de empleo para dotar de personal a la Oficina Técnica son los algunos de los deberes que tendrá que acometer el nuevo alcalde.

Tender la mano y la necesidad de recuperar el rumbo fueron las frases más repetidas por los grupos políticos en un salón de plenos con poco público y escasa representación institucional del Cabildo, del resto de municipios y de cargos de Coalición Canaria, el partido de Herrera. La concejala socialista Dulce García dejó claro que se continuará con el pacto alcanzado a principios de legislatura «basado en el diálogo y el respeto» y ha lanzado un mensaje de apoyo al nuevo alcalde al que ha que ha asegurado que contará con el respaldo de los tres concejales socialistas. El Partido Popular (PP) fue la fuerza con más votos en las elecciones de mayo de 2023, aunque una alianza entre nacionalistas y socialistas envió a los seis concejales populares al banco de la oposición junto al concejal de Nueva Canarias y la concejala de Asambleas Municipales de Fuerteventura.

La portavoz del PP, Esther Hernández, se ha mostrado, durante su intervención, muy crítica con el trabajo realizado por el equipo de gobierno al que le faltado «un proyecto sólido, con rumbo, gestión y la capacidad real para dar respuesta a los problemas de los vecinos».

Hernández acusó al equipo de gobierno de llevar al municipio a una «situación compleja y preocupante» con retrasos de hasta dos años en el pago a autónomos y proveedores; una deuda cercana a los tres millones de euros y una Oficina Técnica «sin personal jurídico lo que bloquea la concesión de licencias», además del cierre de servicios «esenciales» como la Oficina de Recaudación.

Candelaria Umpiérrez, que renuncia también al acta de concejala, entregó el bastón de mando al alcalde al tiempo que le deseó suerte y le pidió que siguiera trabajando por «el bienestar del municipio y de los vecinos».

Líder Juventudes de CC

David Herrera es uno de los líderes de las Juventudes de CC, dado que siempre ha estado vinculado a esta formación. En octubre de 2025 fue el encargado de leer el manifiesto de la organización nacionalista con motivo del 61º aniversario de la bandera nacional canaria.

Además, en 2021 fue nombrado cargo de confianza en el Cabildo de Fuerteventura. Herrera tiene vena artística, no en vano ha ganado varios concursos de Maxoarte Joven en la categoría de diseño gráfico, al margen de ser murguero y diseñador de trajes de candidatas al Carnaval, pasiones que aparcó tras acceder al cargo de concejal del Ayuntamiento de Tuineje.