Desmantelado un punto de venta de marihuana en una asociación cannábica de Puerto del Rosario
La operación, impulsada por la Fiscalía de Las Palmas, concluyó con una persona detenida y la clausura cautelar del local
La Policía Nacional ha intervenido un punto de venta ilegal de drogas en el interior de una asociación cannábica ubicada en Puerto del Rosario (Fuerteventura), en el marco de una investigación abierta por la Fiscalía Provincial de Las Palmas.
La operación se inició en octubre de 2025 a raíz de un oficio remitido por la Fiscalía a la Comisaría Local de Puerto del Rosario. En el documento se solicitaba verificar si en el citado local se estaba produciendo una venta ilícita de sustancias estupefacientes.
Durante la investigación, los agentes del Grupo de Estupefacientes constataron que el establecimiento estaba operativo y que acumulaba numerosas quejas vecinales por fuertes olores a marihuana, ruidos constantes y vibraciones procedentes del interior.
Con base en estos indicios, el Juzgado de Instrucción competente autorizó una entrada y registro que se efectuó el pasado 3 de febrero de 2026. En la intervención se incautaron 1.560 gramos de marihuana y material relacionado con su preparación y distribución.
Además, se procedió a la detención de una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública. La Policía Local de Puerto del Rosario participó en el operativo y llevó a cabo la clausura y precinto cautelar del local.
El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.
