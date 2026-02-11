La Universidad de Verano de Fuerteventura aborda las noticias falsas y la desinformación

La salud mental, la educación y la inteligencia artificial han sido los temas que ha abordado la Universidad de Verano de Fuerteventura (UVF) en sus cortos años de vida. En su cuarta edición, que tendrá lugar del 22 al 26 de junio en el Centro Insular de Juventud, en la capital majorera, se analizarán los bulos, las noticas falsas o fake news y la desinformación. La principal novedad este año es que se celebrará una mesa redonda en la Biblioteca de Gran Tarajal.

Entre los ponentes de esta edición destacan Lucía Méndez, periodista y docente universitaria; David Pastor Vico, filósofo y divulgador especializado en ética y pensamiento crítico; Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional y ex letrado del Tribunal Constitucional; Ángel Rubio, decano de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y José Antonio Marina, filósofo, ensayista, además de catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

La iniciativa, promovida por el Cabildo de Fuerteventura en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), se desarrollará a lo largo de cinco jornadas en las que se ofrecerán ponencias de una hora de duración, diseñadas para fomentar el debate, la participación activa y el intercambio de ideas en torno a los principales retos culturales, sociales y educativos de la actualidad.

La presidenta insular, Lola García, puso en valor una iniciativa «que se consolida con su cuarta edición y que vuelve a poner sobre la mesa un tema trascendental como es el tratamiento de la información en los tiempos que vivimos, abordando este reto desde el conocimiento y el diálogo como responsabilidad colectiva».

Además, agradeció a la ULPGC por ir de nuevo de la mano en esta cuarta Universidad de Verano, así como al profesorado de la Universidad de La Laguna que también participa este año y las entidades colaboradoras como Fundación Disa, Fundación Mapfre Canarias y RTVC Canaria, «consolidando Fuerteventura como isla de conocimiento y espacio para la generación de debate público».

El consejero insular de Educación y Juventud, Adargoma Hernández, aseguró que este año «lo dedicamos a un tema tan importante como la veracidad en la comunicación», al tiempo que anunció que el cartel de esta edición ha sido realizado por la periodista y fotógrafa de Fuerteventura Nadia Martín.

El vicerrector de Cultura de la ULPGC, José Miguel Álamo, indicó que en esta nueva edición de la Universidad de Verano, «la ULPGC en clara concordancia con su misión, está con el Cabildo de Fuerteventura contribuyendo al desarrollo científico y tecnológico que promueve la universidad y posibilitando el aprendizaje para nuestro alumnado y la sociedad más allá de las aulas. Y, sobre todo, llegando a nuestros campus en otras islas».

En representación de Fundación Mapfre, Laura Carvias, indicó: «desde la Fundación apoyamos este proyecto desde sus inicios porque creemos en el potencial transformador del conocimiento compartido», mientras que la representante de Fundación Disa, Amayra Peñate señaló que «es un honor volver a colaborar con la Universidad de Verano, que tiene una trayectoria ya reconocida».