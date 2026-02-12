Chacho League, la Kings League de Fuerteventura

Respeto, compañerismo, deportividad y convivencia. Estos son algunos de los valores que persigue el evento la Chacho League, una iniciativa del Ciclo Superior de Acondicionamiento Físico del IES Puerto del Rosario, que ayer celebró su tercera edición en el campo de fútbol Francisco Melián, en la capital insular, congregando a cerca de un millar de personas entre las selecciones deportivas, equipos educativos y afición. En esta edición compitieron un total de 18 equipos y, como novedad, participó como centro invitado el IES Blas Cabrera Felipe, de la isla de Lanzarote.

Y como los grandes eventos, no faltó la coreografía inaugural a cargo de alumnas de primero y segundo de Bachillerato del citado centro educativo, saque de honor, música y espectáculo, que contó, además, con la presencia de representantes insulares y municipales, dirección del Instituto y alumnado de Aula Enclave del centro. Y como actividad complementaria se desarrolló, además, una muestra de los grados de FP del IES Puerto del Rosario y La Oliva.

La Chacho League sigue un formato innovador, inspirado en la King League creada por el exfutbolista Gerard Piqué y el streamer Ibai Llanos en 2022, que combina diversas disciplinas tanto deportivas, como fútbol, o bien espectáculo, como música y baile, y que se desarrolla de forma paralela en dos ligas: una para alumnado de 3º y 4º de la ESO y otra para Bachillerato.

El consejero insular de Juventud, Adargoma Hernández, resaltó que la Chacho League «ha ido ampliando sus objetivos: en esta edición cuenta con invitados desde Lanzarote, gracias a la colaboración del Cabildo de Lanzarote, y actuaciones musicales de jóvenes talentos de la Isla». También añadió que «desde el Cabildo se agradece a todas las personas que forman parte de este proyecto e invitamos a disfrutar del juego limpio, el deporte y las actividades complementarias».

Por su parte, la concejala del área de Juventud del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Jenifer Pérez, apuntó que en este evento educativo y deportivo « se fomentan valores como el respeto y la deportividad. Desde la Corporación municipal mostramos nuestra disposición colaborando en este tipo de iniciativas».