Los mayores del sur de Fuerteventura ‘tocan’ su sueño

El sueño da sus primeros pasos para convertirse en realidad. Una imagen de la Virgen de La Peña, patrona de Fuerteventura, varias monedas, un ejemplar del periódico LA PROVINCIA /DLP de su edición de ayer, un folleto con las características del proyecto, y copia del acta conmemorativa de la colocación de la primera piedra de la Residencia Sociosanitaria y de Estancia Diurna para personas mayores en situación de dependencia, firmada por dos representantes de mayores de Tuineje, por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; la presidenta insular, Lola García; el alcalde de Tuineje, David Herrera, Candelaria Delgado y Víctor Alonso, responsables regional e insular de Bienestar Social, respectivamente.

Todos estos elementos fueron depositados en el interior de la urna conmemorativa, donde se deja constancia del inicio formal de las obras de este importante y demandado proyecto sociosanitario que cuenta con un presupuesto inicial de 15.387.888 euros, cofinanciado por el Cabildo majorero que aportará 4.455.710,24 euros con fondos propios, así como los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea a través del Ministerio y Gobierno de Canarias, con 11.130.846 euros. El plazo de ejecución es de doce meses.

La futura residencia se construye en una parcela de 4.701 metros cuadrados en el Valle del Aceitún, al sur de Gran Tarajal. Este recurso albergará dos centros que ofrecerán una atención personalizada: la Residencia Sociosanitaria con capacidad para 60 plazas, que prestará atención residencial los 365 días al año, durante las 24 horas al día, así como un Centro de Atención Diurna para personas mayores en situación de dependencia con 30 plazas.

Lola García y la vecina Dorita Martín introducen una imagen de la Virgen de La Peña en la urna. / La Provincia

La residencia contará con servicio de estancia, manutención y atención permanente, servicio de atención médico-sanitaria, servicio de promoción de la autonomía personal con asesoramiento, orientación y terapia ocupacional, servicio de atención psicológica y programa de respiro familiar y ocio y tiempo libre, entre muchos otros.

El presidente regional, Fernando Clavijo, destacó que la puesta en marcha de esta nueva instalación sociosanitaria en la isla «permitirá avanzar en el objetivo prioritario del Gobierno de mejorar la atención a la población en situación de dependencia de la Isla y de Canarias». Además, añadió que «hoy reafirmamos nuestro compromiso con los más mayores, con quienes han dedicado su vida a esta tierra».

El presidente también se refirió al avance logrado en lo que va de legislatura en Dependencia. En el caso de Fuerteventura, el tiempo medio de espera entre la solicitud y la resolución de la ayuda está en 130 días. «La Ley de Dependencia especifica que el plazo máximo para resolver el reconocimiento de la situación y asignar la prestación debe ser de seis meses».

La presidenta insular, Lola García, resaltó «la apuesta que hace la Corporación insular por mejorar la atención que se presta a las personas que más lo necesitan». Además, añadió que «dentro de esta línea de trabajo, la Residencia Sociosanitaria de Gran Tarajal es uno de los recursos históricamente más demandados por usuarios y familiares, y viene a incrementar en 90 las plazas sociosanitarias en Fuerteventura, además de incorporar otras 12 plazas de respiro familiar».

Noticias relacionadas

El consejero insular de Acción Social, Víctor Alonso, apuntó que «la Corporación insular apuesta por un nuevo modelo para los cuidados de proximidad, atención y apoyos a las personas, buscando alternativas y soluciones, tanto en los centros residenciales, como en los servicios de ayuda a domicilio y programas de autonomía personal». También anunció que «atendiendo a este nuevo modelo asistencial, el Cabildo se ha planteado como uno de sus objetivos prioritarios, en materia social, la dotación de centros de día en todos los municipios de la Isla».