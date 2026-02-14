Los mayores del sur de Fuerteventura ‘tocan’ su sueño
La inversión del proyecto es de 15.387.888 euros y tiene un plazo de ejecución de 12 meses
El sueño da sus primeros pasos para convertirse en realidad. Una imagen de la Virgen de La Peña, patrona de Fuerteventura, varias monedas, un ejemplar del periódico LA PROVINCIA /DLP de su edición de ayer, un folleto con las características del proyecto, y copia del acta conmemorativa de la colocación de la primera piedra de la Residencia Sociosanitaria y de Estancia Diurna para personas mayores en situación de dependencia, firmada por dos representantes de mayores de Tuineje, por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; la presidenta insular, Lola García; el alcalde de Tuineje, David Herrera, Candelaria Delgado y Víctor Alonso, responsables regional e insular de Bienestar Social, respectivamente.
Todos estos elementos fueron depositados en el interior de la urna conmemorativa, donde se deja constancia del inicio formal de las obras de este importante y demandado proyecto sociosanitario que cuenta con un presupuesto inicial de 15.387.888 euros, cofinanciado por el Cabildo majorero que aportará 4.455.710,24 euros con fondos propios, así como los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea a través del Ministerio y Gobierno de Canarias, con 11.130.846 euros. El plazo de ejecución es de doce meses.
La futura residencia se construye en una parcela de 4.701 metros cuadrados en el Valle del Aceitún, al sur de Gran Tarajal. Este recurso albergará dos centros que ofrecerán una atención personalizada: la Residencia Sociosanitaria con capacidad para 60 plazas, que prestará atención residencial los 365 días al año, durante las 24 horas al día, así como un Centro de Atención Diurna para personas mayores en situación de dependencia con 30 plazas.
La residencia contará con servicio de estancia, manutención y atención permanente, servicio de atención médico-sanitaria, servicio de promoción de la autonomía personal con asesoramiento, orientación y terapia ocupacional, servicio de atención psicológica y programa de respiro familiar y ocio y tiempo libre, entre muchos otros.
El presidente regional, Fernando Clavijo, destacó que la puesta en marcha de esta nueva instalación sociosanitaria en la isla «permitirá avanzar en el objetivo prioritario del Gobierno de mejorar la atención a la población en situación de dependencia de la Isla y de Canarias». Además, añadió que «hoy reafirmamos nuestro compromiso con los más mayores, con quienes han dedicado su vida a esta tierra».
El presidente también se refirió al avance logrado en lo que va de legislatura en Dependencia. En el caso de Fuerteventura, el tiempo medio de espera entre la solicitud y la resolución de la ayuda está en 130 días. «La Ley de Dependencia especifica que el plazo máximo para resolver el reconocimiento de la situación y asignar la prestación debe ser de seis meses».
La presidenta insular, Lola García, resaltó «la apuesta que hace la Corporación insular por mejorar la atención que se presta a las personas que más lo necesitan». Además, añadió que «dentro de esta línea de trabajo, la Residencia Sociosanitaria de Gran Tarajal es uno de los recursos históricamente más demandados por usuarios y familiares, y viene a incrementar en 90 las plazas sociosanitarias en Fuerteventura, además de incorporar otras 12 plazas de respiro familiar».
El consejero insular de Acción Social, Víctor Alonso, apuntó que «la Corporación insular apuesta por un nuevo modelo para los cuidados de proximidad, atención y apoyos a las personas, buscando alternativas y soluciones, tanto en los centros residenciales, como en los servicios de ayuda a domicilio y programas de autonomía personal». También anunció que «atendiendo a este nuevo modelo asistencial, el Cabildo se ha planteado como uno de sus objetivos prioritarios, en materia social, la dotación de centros de día en todos los municipios de la Isla».
Suscríbete para seguir leyendo
- El pronóstico del tiempo de la Aemet para este viernes en Canarias: lluvía, viento y bajada de temperaturas
- La Autoridad Portuaria de Las Palmas expulsa 28 embarcaciones del Muelle Deportivo desde el año pasado
- La Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en directo
- El CD Mirandés - UD Las Palmas se podrá ver en Canarias: fecha, horario y dónde seguir el encuentro por TV y en streaming
- Canarias encara su primer gran fin de semana de Carnaval: regresa la calima y la Aemet activa el aviso por fuertes vientos y oleaje
- Las Palmas de Gran Canaria negocia el desalojo de dos locales en la plaza de la Música
- Un caso de superación: la historia detrás de esta perfumería de Las Palmas de Gran Canaria
- Malestar de los funcionarios con el Gobierno por bloquear sus derechos