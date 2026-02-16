El Cabildo de Fuerteventura rechaza la eólica marina frente a la isla

El Cabildo de Fuerteventura ha presentado alegaciones en el marco de la consulta pública previa abierta por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) sobre el borrador de la orden ministerial que regulará el primer concurso competitivo de eólica marina en España. Desde la institución insular se considera que no resulta adecuado delimitar zonas de eólica marina en función de la viabilidad de proyectos privados, ya que el espacio marino es un bien público que debe ordenarse conforme al interés general.

La Corporación insular solicita expresamente la exclusión de las zonas ER FV1 y ER FV2, incluidas en los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), al entender que su incorporación al primer procedimiento de concurrencia competitiva no es compatible con el modelo territorial, ambiental, social y energético de Fuerteventura, además de carecer de una justificación técnica y jurídica suficiente.

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha subrayado que «Fuerteventura está plenamente comprometida con la transición energética, pero no a cualquier precio ni de cualquier manera». En este sentido, señaló que «la planificación energética debe adaptarse a la realidad de cada territorio y, en el caso de una isla frágil y con un alto valor ambiental y paisajístico como Fuerteventura, es imprescindible aplicar el principio de precaución».

García, entiende que «no se puede plantear la implantación de grandes infraestructuras en el litoral sin una justificación clara, sin consenso social y sin evaluar adecuadamente sus impactos acumulativos sobre el territorio, el paisaje y la economía local».

Por su parte, la consejera insular de Ordenación del Territorio, Nereida Calero, apunta que «la delimitación de estas zonas de eólica marina tiene un carácter claramente preliminar, basada en estudios iniciales y sin una participación real y efectiva de los sectores afectados, especialmente del sector pesquero» Además, indicó que «no se puede ordenar el espacio marino de espaldas a quienes dependen de él y sin una planificación integrada con el territorio insular».

Desde el gobierno insular se considera además inasumible la proximidad mínima de una milla náutica a la costa, dada la elevada sensibilidad paisajística y ambiental de la isla, reconocida tanto en los instrumentos de ordenación territorial como en el propio Estudio Ambiental Estratégico. «La implantación de parques eólicos marinos en estas condiciones tendría impactos negativos sobre la biodiversidad marina y avifaunística, el paisaje costero y las actividades socioeconómicas tradicionales vinculadas al mar».

Noticias relacionadas

Desde la institución se considera además inasumible la proximidad mínima de una milla náutica a la costa, dada la elevada sensibilidad paisajística y ambiental de la isla, reconocida tanto en los instrumentos de ordenación territorial como en el propio Estudio Ambiental Estratégico. También se cuestiona la necesidad de recurrir a la eólica marina para garantizar la transición energética de la isla, recordando que existen alternativas técnica y ambientalmente más adecuadas.