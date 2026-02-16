Taller de animación a la lectura “Un sombrero algo loco” en el Centro Bibliotecario Insular de Fuerteventura

El próximo 20 de febrero, el Centro Bibliotecario Insular de Fuerteventura acoge el taller de animación a la lectura “Un sombrero algo loco”, una actividad gratuita dirigida al público infantil que combina literatura, juego y trabajo en grupo en un entorno pensado para despertar la imaginación.

La cita tendrá lugar de 17:00 a 18:00 horas y no tiene coste para los participantes, lo que la convierte en una opción cultural y educativa ideal para las familias que buscan planes gratuitos en Gran Canaria durante el mes de febrero.

Una experiencia que mezcla fantasía, misterio y creatividad

“Un sombrero algo loco” propone una aventura literaria llena de misterio y fantasía, donde la narración se convierte en el eje de una dinámica participativa. El objetivo del taller es fomentar el hábito lector desde edades tempranas, incentivando la curiosidad, la creatividad y el disfrute compartido de los libros.

A través de actividades lúdicas y colaborativas, los niños y niñas explorarán historias, personajes y escenarios que transformarán la biblioteca en un espacio mágico por descubrir. Este tipo de iniciativas refuerzan el papel de las bibliotecas públicas como espacios vivos de encuentro cultural.