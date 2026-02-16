Taller de animación a la lectura “Un sombrero algo loco” en el Centro Bibliotecario Insular de Fuerteventura
Una aventura literaria gratuita para el público infantil el 20 de febrero
El próximo 20 de febrero, el Centro Bibliotecario Insular de Fuerteventura acoge el taller de animación a la lectura “Un sombrero algo loco”, una actividad gratuita dirigida al público infantil que combina literatura, juego y trabajo en grupo en un entorno pensado para despertar la imaginación.
La cita tendrá lugar de 17:00 a 18:00 horas y no tiene coste para los participantes, lo que la convierte en una opción cultural y educativa ideal para las familias que buscan planes gratuitos en Gran Canaria durante el mes de febrero.
Una experiencia que mezcla fantasía, misterio y creatividad
“Un sombrero algo loco” propone una aventura literaria llena de misterio y fantasía, donde la narración se convierte en el eje de una dinámica participativa. El objetivo del taller es fomentar el hábito lector desde edades tempranas, incentivando la curiosidad, la creatividad y el disfrute compartido de los libros.
A través de actividades lúdicas y colaborativas, los niños y niñas explorarán historias, personajes y escenarios que transformarán la biblioteca en un espacio mágico por descubrir. Este tipo de iniciativas refuerzan el papel de las bibliotecas públicas como espacios vivos de encuentro cultural.
