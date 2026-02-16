Tres mil jóvenes de Fuerteventura se beneficiarán del carnet europeo
El acuerdo entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura permitirá ampliar las ventajas actuales de las personas usuarias del Programa “Carnet participa joven” de ámbito insular
Fuerteventura es la primera isla canaria en adherirse al Carnet Joven Europeo. La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, y la presidenta del Cabildo insular de Fuerteventura, Lola García, han formalizado un convenio que permitirá impulsar el Carné Joven Europeo en la isla.
En la actualidad, el Carné Joven Europeo que gestiona el Gobierno de Canarias tiene a 3.058 jóvenes residentes en la isla como personas usuarias, cerca de cuatro veces más que en julio de 2023 cuando registraba 872 personas.
Tanto Lola García, como el consejero de Educación, Adargoma Hernández, recordaron que, desde hace diez años, el Cabildo estableció el programa Carnet Participa Joven y ahora se integra en esta propuesta del Gobierno de Canarias.
