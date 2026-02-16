El viento no frena a los Achipencos

La popular regata de Achipencos, seña de identidad no sólo del Carnaval de Puerto del Rosario sino de Canarias, se vio ayer afectada por el viento y el mal estado de la mar. Así y todo, una treintena de artilugios flotantes desafiaron el fuerte oleaje, aunque en esta ocasión no tuvieron que cubrir el 1.5 kilómetros de otras ediciones para llegar hasta la playa de Los Pozos, sino que el recorrido se realizó dentro de la bahía de Puerto Cabras. Las condiciones atmosféricas retrasaron la salida pero no el enorme ambiente festivo que se desarrolló en el entorno del litoral capitalino, no sólo por el evento marítimo sino por el Carnaval de Día que logró concentrar a cientos de personas. Los achipencos consiste en una regata de artilugios flotantes disfrazados de motivos de carnaval.

A pesar de las condiciones del tiempo, el ingenio, la creatividad, el humor y las risas fueron las protagonistas de una jornada carnavalera que en cada edición logra cautivar a participantes y asistentes.

Tras finalizar la regata, los miembros del jurado determinaron que el premio a la mejor presentación era para el achipenco Lamparón, mientras que al de la mejor propulsión sería para ‘Media hora mínimo’ y la mejor promesa sería para Vainita. También se entregaron los galardones a los mejores disfraces del Carnaval de Día.

Uno de los artilugios flotantes que se hicieron a la mar. | SARO HERNÁNDEZ

Poco podía imaginar el grupo carnavaleros ‘Así Andamos’, que aquella locura creada y diseñada en 1998 con la regata de Achipencos (Artilugio Carnavalero Hidrodinámico Impulsado Por Energía No Contaminante Obviamente), no sólo se consolidara en el tiempo sino que se haya convertido en uno de los actos carnavaleros más importantes del Archipiélago. A pesar que los autores de la iniciativa fue el citado colectivo, la organización del evento fue asumida en 2008 por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

Interés Turístico

La regata de los Achipencos fue declarada Fiesta de Interés Turístico Regional en 2024. Ahora, la Consejería insular de Turismo del Cabildo promueve la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Un reconocimiento honorífico que otorga el Ministerio de Industria y Turismo.