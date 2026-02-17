La Escuela Hogar de Puerto del Rosario cumple 50 años

“Recordar es fácil para quien tiene memoria, olvidar es difícil para quien tiene corazón”. Gabriel García Márquez . He elegido esta frase de Gabriel García Márquez para iniciar este artículo, ahora que se cumplen 50 años de la aprobación para la puesta en marcha de una Escuela Hogar en Fuerteventura, porque creo que resume el sentimiento que quiero transmitir a los lectores.

La necesidad de crear una Escuela Hogar en la isla de Fuerteventura creó unas expectativas muy grandes en diversos sectores de la población majorera, especialmente entre la sociedad de la capital y la zona sur, representada por sus máximos exponentes políticos y sociales. Como ejemplo de ello, hago referencia a dos publicaciones editadas en nuestra isla.

En la primera publicación, Cien años de Cabildo. Historia del moderno Cabildo de Fuerteventura (1913-1975) del investigador majorero Carmelo Cornelio Torres Torres, en el apartado correspondiente a educación, en la página 787 y siguientes, encontramos varias referencias relacionadas con la educación y la necesidad de crear una Escuela Hogar, entre ellas las siguientes:

La creación de nuevas infraestructuras educativas en el sur será un objetivo que la institución perseguirá durante largo tiempo. Todo ello confluye en la petición que se realiza a D. Jacinto Ruiz Santiago-inspector de Educación Primaria-, con motivo de la visita a Fuerteventura en 1964, consistente en la construcción de una Escuela Hogar en Gran Tarajal. La misma debería funcionar bajo régimen de patronato, proyectándose para dar cabida a 210 niños/as de seis a 14 años, contando con ocho aulas de las que tres se destinarán a acoger a escolares de fuera de Gran Tarajal (Acta de 22 de agosto de 1964). Posteriormente, se habla ya de la posibilidad de crear dos, una en la capital y otra en la localidad sureña (Acta de 12 de noviembre de 1964). Sin embargo, a 26 de agosto de 1965 se confirmaba la pretensión de construir solamente un grupo escolar y Escuela Hogar en Puerto del Rosario, ratificándose la misma por el inspector de Primera Enseñanza de la zona. No obstante, la cuestión quedó en suspenso hasta el 27 de febrero de 1975, cuando la Delegación Provincial de Educación y Ciencia se interesaba en la colaboración del Cabildo a fin de adaptar el Colegio Nacional de Puerto del Rosario a Escuela Hogar.

Integrantes del grupo de teatro del centro educativo en una obra. / La Provincia

Dicha delegación contaba para ello con 1.500.000 pesetas si bien deseaba que la institución insular también cooperase para mejorar la adaptación que se iba a realizar. Al respecto la Corporación acordaba contribuir con medio millón de pesetas, teniendo en cuenta tres circunstancias:

1.- Que dicha Escuela Hogar constituía una necesidad insular de primer orden, dadas las características de la isla y lo diseminado de su población.

2.- Se ve la posibilidad de mejorar este nuevo servicio a fin de que el centro pudiera cumplir con amplitud y eficacia su cometido de permitir la escolarización a todos los niveles de la Educación General Básica de muchos niños sin otra posibilidad de atención en ese orden.

3.- Que la situación económica del Cabildo era desahogada por esas fechas, pues se preveía un superávit de cuarenta millones de pesetas del pasado ejercicio de 1974 (finalmente sería de 44.625.273 pesetas).

En la segunda obra, Puerto del Rosario, cien años en la memoria, editada por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario en el año 2000 y , cuyos autores son: Inmaculada de Armas Morales, Francisco Javier Cerdeña Armas, José Ramón Gil Calero y Pedro Nicolás Nieves Hormiga, en la página correspondiente al año 1973, se señala: el Ayuntamiento solicita a la Delegación Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia la creación de una Escuela Hogar en la planta alta del Colegio Nacional de Puerto del Rosario. Resuelta la disyuntiva sobre su ubicación y solucionado el problema de financiación de las obras de adaptación, lo que supuso, al menos temporalmente, sepultar las pretensiones de la población del sur, aun cuando de ellos había nacido la iniciativa. A partir de ahí, es cuando se procede a la resolución normativa necesaria. En este sentido, hemos encontrado las siguientes referencias: “Orden de 11 de diciembre de 1975, publicada en el BOE. número 23 de 27 enero de 1976, por la que se autoriza la puesta en funcionamiento de las Escuelas Hogar que se citan. En su artículo primero, señala: Las Palmas. Municipio: Puerto del Rosario (Fuerteventura). Localidad: Puerto del Rosario.- Escuela Hogar para 210 puestos escolares mixtos. Se crean cuatro plazas de Unidad de Hogar y tres plazas de profesora de Unidad de Hogar. Funcionará en régimen de internado en los edificios de propiedad estatal”.

Fin de las obras

He de señalar que la Dirección General de Enseñanza Primaria, había iniciado la implementación de las primeras Escuelas Hogar en el curso 1963/64. Los avances los podemos valorar con los aumentos registrados los tres primeros cursos escolares: 1964/65, 23; 1965/66 57 y curso 1966/67, 81

Una vez aprobada la creación y finalizada la remodelación, con fecha 8 de abril del año mil novecientos setenta y seis, el director del recientemente creado centro, don Domingo Lorenzo Edroso, se dirige al Sr. Inspector Técnico de E.G.B. encargado de la zona de Puerto del Rosario, en los siguiente términos:

“Tengo el placer de poner en su conocimiento que las obras de acondicionamiento que se venía realizando en el antiguo Colegio Nacional para establecer en él la Escuela Hogar creada por O.M de 11-12-75, (B.O. del E. nº 23 de 27-1-76) están terminadas, así como recibido el material necesario para su funcionamiento, lo que participo a V.S. por si tiene a bien gestionar el nombramiento de los cuatro profesores y tres profesoras que se señalan como necesarios para el normal funcionamiento”.

Formación de un equipo de fútbol de la Escuela Hogar de Puerto del Rosario. Las tres actividades formaban parte de la oferta de ocio, cultura y deportes en el centro. / La Provincia

Cumplidos estos trámites, se pone en funcionamiento durante los meses de mayo y junio, de forma provisional, y ya de forma definitiva en el inicio del curso 1976/1977.

Hemos de señalar que en la década de 1960, se había construido el Barrio de las 56 Viviendas o barriada de José Antonio Primo de Rivera, en las afueras de lo que era el centro del viejo Puerto Cabras o del nuevo Puerto del Rosario, junto al camino o carretera del aeropuerto del Viso, cerca de Los Estancos, que también conducía a Tetir, (hoy Avenida Juan de Bethencourt), junto al campo de deportes José García Hernández, al norte de las paredes de la Rosa de Vicente Felipe. En el año 2007 el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, promovió el cambio de nombre por el de Barriada Islas Canarias.

El alumnado

Sobre el viejo campo municipal de deportes se construyó el Colegio 25 años de Paz, que actualmente todos conocemos como Colegio Puerto del Rosario. Una remodelación de este centro, realizada en el año 1976, acogería a la recientemente creada Escuela Hogar de Puerto del Rosario.

Pero ¿a qué alumnado iban destinadas las Escuelas Hogar? La Ley 169 de 21 de diciembre de 1965, publicada en el BOE , número 306, de 23 de diciembre de 1965, en el artículo treinta, relativo a las Escuelas Hogar, nos señala “Siempre que las circunstancias de población diseminada y dificultad de transporte lo exijan y en los casos de educación especial, el Estado y las Corporaciones públicas crearán instituciones escolares que, en régimen de internado similar en todo lo posible al hogar, protejan y eduquen a sus beneficiados según las normas de esta Ley.

En su artículo primero, señalaba: “Las escuelas hogar son centros de Enseñanza Primaria destinados a la educación en régimen de internado de niños residentes en zonas de población-ultra diseminada, en las que la insuficiencia de censo escolar y la carencia de vías de comunicación impiden la creación de Escuelas en el lugar de residencia del alumnado.

No podemos obviar la situación de la isla de Fuerteventura en los inicios de los años 70, principalmente en el capítulo de infraestructuras viarias, asistenciales y económicas.

Crecimiento demográfico

Es en esta década cuando en la isla de Fuerteventura se van a producir los mayores crecimientos poblacionales de toda la historia, hasta ese momento. Las razones que explican este crecimiento se deben, principalmente a dos motivos. Por un lado, la isla comienza con su desarrollo turístico, lo que trae consigo un movimiento de población, principalmente relacionada con el sector servicios, así vemos que en año 1975 los municipios de La Oliva y Pájara son los que atraen más población relacionada con el despegue turístico.

Por otro lado, ese mismo año, se produce la descolonización del Sáhara Occidental (Sáhara español), con lo cual retorna a la isla un grupo muy importante de emigrantes, que habían acudido a esa Provincia Española, en busca de mejorar de vida para ellos y para sus familias. Esto unido al traslado del Tercio III de la Legión Juan de Austria a la isla, arrastrando conjuntamente no solo al contingente militar sino gran cantidad de personal civil que vivía a su sombra. (Sobre este tema se escribió mucho en los medios de comunicación de la época, destacando principalmente la difícil convivencia entre la pacífica población residente de la isla y la tropa colonialista de la Legión y su entorno)

El aumento poblacional de esta época se puede ver claramente reflejado en el siguiente Cuadro de Evolución de la población de hecho de Fuerteventura. La evolución de la población en Fuerteventura entre 1960 y 1980 : 1960, aumento, 18.138; 1970, 17.856 y un descenso de 282 habitantes; 1981, 32.185 y aumento de 14.329, según datos del INE e ISTAC y de elaboración propia.

Los datos nos permiten ver , claramente, cómo la población en la isla, prácticamente, se dobla, pasando de 17.856 habitantes. en mitad de los años setenta, a 32.185 habitantes, a principios de los años 80.

Este aumento poblacional afectó en gran medida a las condiciones de vida de los habitantes de nuestra isla, principalmente en relación con las infraestructuras existentes: sanitarias, educativas, de comunicaciones, etc.

En el primer tercio de la década, Fuerteventura experimentó una transformación económica y social drástica, debido al auge del turismo. La economía tradicional basada en la agricultura y la ganadería empezó a ceder terreno ante el sector servicios, principalmente orientada al turismo. La apertura del aeropuerto del Matorral en el año 1969 y su posterior expansión con vuelos internacionales a partir del año 1973, facilitó la llegada de turistas y aceleró este cambio de modelo.

Resumiendo, podríamos decir que en esta transformación económica se produce el desplazamiento de la agricultura y la ganadería, que había sido la base de la economía insular durante muchos años, comenzando a perder importancia a medida que el turismo se consolidaba, con la creación de nuevos hoteles, apartamentos, así como infraestructuras relacionadas con el mismo: restaurantes, discotecas, bares, comercios, etc. Esto hace que se produzca, en gran medida, un importante cambio demográfico interno, migrando la población hacia las zonas costeras, buscando la oportunidad de empleo que genera esta nueva industria. Al mismo tiempo, las nuevas de inversiones y por consiguiente nuevo empleo, sirve de atracción para la llegada de nuevos trabajadores del resto de islas y del Estado Español.

Importancia social

Cumpliéndose en el mes de diciembre del año 2025 el cincuentenario de la creación de la Escuela Hogar de Puerto del Rosario, y su apertura en el mes de mayo de 1976, es por lo que considero necesario hacer un llamamiento en primer lugar a las instituciones, Cabildo y Ayuntamientos de la isla, así como a los miembros de esa comunidad educativa: profesorado, personal no docente, cuidadores, alumnado, familias y colaboradores, para que todos juntos, seamos capaces de poner en valor lo que significó su puesta en marcha, para la isla, para Puerto del Rosario, y para todos los que dejamos parte de nuestra vida y nuestros corazones, en ella.

Quizás intentando recordar, ahora que aún estoy a tiempo de hacerlo y antes de que el olvido nuble mi mente, aunque no mi corazón; éste desde luego, se quedó dentro de aquellas paredes, junto al personal humano con el que conviví. Por ello, y para ellos, deseo que entre todos seamos capaces de celebrar en este año 2026 los actos necesarios para realzar este acontecimiento y a todos y todas, que lo hicieron posible.