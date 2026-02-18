Educación avanza en la nueva sede para el personal de la Dirección Insular de Fuerteventura

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, informó este martes en comisión parlamentaria sobre la futura ubicación de la Dirección Insular de Educación en Fuerteventura, que se instalará en la calle Almirante Lallermand, 106, en el barrio del Charco, en Puerto del Rosario, una vez finalicen los trabajos de acondicionamiento del nuevo local.

Durante su intervención, Suárez explicó que el espacio donde se ubicará la nueva sede se encuentra actualmente en proceso de adecuación y que, tras la finalización de las obras, se procederá al traslado definitivo del personal. "Actualmente disponemos de las nuevas dependencias y el tiempo estimado de duración de las actuaciones, una vez adjudicadas, será de dos meses", detalló.

El consejero subrayó que, como medida urgente y provisional, el personal auxiliar administrativo encargado del registro y la subalterna serán reubicados en las oficinas de la Inspección Educativa en Fuerteventura hasta que concluyan los trabajos y pueda realizarse la instalación definitiva en el barrio del Charco. "Hemos puesto todos los medios para que el espacio de la Dirección Insular sea una realidad cuanto antes, demostrando capacidad de resolución y toma de medidas urgentes", afirmó.

Suárez enmarcó esta actuación en el conjunto de medidas impulsadas por la Consejería en Fuerteventura para dar respuesta a demandas históricas de la comunidad educativa. En este sentido, recordó la ampliación del IES La Oliva con dos aulas más y la redacción del proyecto de ampliación del CEIP Tarajalejo.

También destacó la retirada de las aulas modulares que permanecían desde hace más de una década en el CEIP Morro Jable, así como la inversión de medio millón de euros, junto a la Consejería de Transición Ecológica y Energía, para la instalación de sistemas fotovoltaicos en todos los institutos de Enseñanza Secundaria (IES) de la isla.

En materia de Formación Profesional, subrayó la puesta en marcha del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) en Morro Jable, que acoge a 118 estudiantes y evita largos desplazamientos hasta Puerto del Rosario para el alumnado del sur de la isla, quienes además se beneficiarán de la nueva sede en el municipio de Tuineje para la realización de los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en próximas convocatorias.

En el ámbito de infraestructuras, recordó la dotación de zonas de sombra en todos los IES de la isla y en los centros educativos de los municipios de Pájara y Tuineje, así como el inicio de las obras de mejora del CEIP Gran Tarajal y del IES San Diego de Alcalá. A ello se suma la licitación del techado de las canchas del CEIP Pájara y del CEIP Cristóbal García Blairzy.

Además, el consejero hizo referencia a la reciente solicitud formal al Ayuntamiento de Pájara para la cesión de suelo destinada a la ampliación del CEIP Costa Calma y su conversión en Centro de Educación Obligatoria (CEO), una actuación con la que se busca evitar desplazamientos largos al alumnado del sur de Fuerteventura para cursar la Educación Secundaria Obligatoria.