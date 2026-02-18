Los militares destinados a Fuerteventura no tienen en donde residir
La Asociación de Tropa y Marinería traslada al Ministerio de Defensa la preocupación por la falta de alojamiento en el Soria 9
La crisis habitacional que sufre Fuerteventura afecta a numerosos sectores profesionales y a los propios ciudadanos, aunque también toca de cerca y de forma directa a los militares que son destinados al Regimiento de Infantería Ligera Soria 9. Ante esta situación, la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha trasladado a la Subsecretaría de Defensa su profunda preocupación por los graves problemas de alojamiento que afectarán al personal de nueva incorporación destinado al mencionado regimiento militar con base en Puerto del Rosario.
A juicio de la asociación, «en la actualidad no existe disponibilidad de alojamiento logístico, habiéndose denegado diversas solicitudes presentadas, una situación que deja a los nuevos soldados sin una alternativa habitacional básica y totalmente desprotegidos». La ATME recuerda que el personal recién destinado no dispone de ayudas a la vivienda, lo que agrava de manera crítica esta problemática. «La ausencia de alojamiento no solo dificulta la adecuada integración del personal, sino que puede comprometer seriamente su estabilidad económica y su desempeño profesional durante los primeros años de servicio, una etapa especialmente sensible en la carrera militar», apuntan desde el citado colectivo militar.
Defensa, responsable
La asociación subraya además que en enero de 202, ya solicitó información sobre las listas de espera en los acuartelamientos logísticos, y que «en aquel momento el Acuartelamiento de Puerto del Rosario no figuraba entre los centros con déficit de plazas. Este cambio repentino y sin explicación evidencia una falta de planificación y de previsión que debe ser aclarada con urgencia».
Desde el mencionado colectivo, que aglutina a tropa y marinería de las Fuerzas Armadas españolas, se afirma que ha solicitado oficialmente información sobre las causas del actual déficit y sobre las actuaciones en curso o en estudio para ofrecer una solución temporal o permanente al personal afectado, recordando que «la responsabilidad de garantizar condiciones dignas recae directamente en el Ministerio de Defensa».
La asociación ha expresado su máxima preocupación ante una situación que, como ha denunciado en innumerables ocasiones, se está convirtiendo en un problema habitual y estructural dentro de las Fuerzas Armadas.
ATME insiste en que el alojamiento digno es un pilar esencial para asegurar la calidad de vida y la estabilidad del personal de tropa y marinería. Resulta inaceptable que, en un momento en el que el presupuesto de Defensa ya ha superado el 2% del PIB - tal y como ha informado recientemente la ministra -, se siga priorizando casi en exclusiva la compra de nuevo material mientras se desatienden problemas básicos que afectan directamente a los militares.
Medidas urgentes
La ATME considera imprescindible que desde el Ministerio de Defensa se deje de mirar hacia otro lado y adopte medidas urgentes, reales y estructurales para evitar que los militares se vean obligados a afrontar gastos inasumibles o situaciones de precariedad al incorporarse a su destino.
La asociación anuncia que seguirá denunciando estas carencias en los diferentes cuarteles del Ejército hasta que «se garantice un trato digno y justo para quienes sirven en las Fuerzas Armadas».
Suscríbete para seguir leyendo
- Hacienda cambia para siempre la Declaración de la Renta: fechas y claves importentes para los contribuyentes canarios en 2026
- El enfado de la afición de la UD Las Palmas en Anduva: 2.200 kilómetros y un viaje de mil euros para ver el partido en un bar
- Guardia Civil y DGT avisan: la baliza V16 y los documentos que debes llevar en el coche para evitar multas en 2026
- Luis García vio otro partido de la UD Las Palmas en Anduva: «En el primer tiempo generamos ocasiones suficientes para irnos por delante»
- Los inspectores de Hacienda ven «inviable» que Canarias asuma los incentivos fiscales del REF
- La Casa de las Semillas cambia de propietario e impulsa su esencia verde en Las Palmas de Gran Canaria
- Miyashiro y la ruina de los fichajes invernales en la UD Las Palmas
- Las plagas castigan a los palmerales del sur más que a los del interior