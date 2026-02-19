CC abandona el gobierno de Antigua, en Fuerteventura, por la "deslealtad institucional" del alcalde

Los tres concejales de Coalición Canaria (CC) en el gobierno municipal de Antigua han decidido abandonar y renunciar a las concejalías delegadas que ostentan por la "deslealtad institucional" que reprochan al alcalde, Matías Peña, de Alternativa por Antigua (ALxAN).

Este acuerdo fue alcanzado en el Consejo Político Local de CC y ratificado por la Asamblea Local, según ha informado este jueves la formación política en un comunicado.

El portavoz de CC en Antigua, David Guerra, ha señalado que la decisión responde a "continuas muestras de deslealtad institucional, faltas de respeto y discrepancias públicas en asuntos fundamentales para la gestión municipal" por parte de Peña, lo que ha derivado en una situación "insostenible dentro del Consistorio", en cuyo gobierno también se incluyen AMF, NC y PSOE.

Los tres concejales de CC que han dimitido

Todo ello, ha llevado al actual concejal de Urbanismo, Planeamiento, Gestión, Ejecución y Disciplina urbanística, David Guerra, a la responsable municipal de Sanidad y Playas, Lucila Ruiz, y a la edil de Empleo, Desarrollo Local y Juzgado de Paz, Victoria Cerdeña, a presentar su renuncia en dichas áreas.

Los concejales de CC han denunciado obstáculos constantes en la gestión diaria, así como la imposibilidad de avanzar en la reposición de personal técnico y en la tramitación de expedientes clave para el municipio.

Un nuevo "maltrato político"

Se trata de un "maltrato político" que ya habían sufrido durante el anterior mandato los compañeros Manolo Hernández y Nairobi Mesa, ha subrayado David Alberto.

La falta de coordinación, planificación y diálogo con el alcalde, Matías Peña, ha generado un escenario que "hace inviable continuar formando parte de un gobierno municipal cada vez más cerrado y unilateral", han agregado los nacionalistas.

Entre ellas, la necesidad de reponer el personal técnico o sacar adelante expedientes que contribuyan a la mejora del municipio.

Los ediles de CC han asegurado que mantendrán su compromiso con los vecinos de Antigua y continuarán fiscalizando y haciendo seguimiento de los expedientes impulsados hasta junio de 2027, con el objetivo de defender los intereses del municipio.